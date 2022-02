Serres chez Eugène: pas facile de dénicher une relève en agriculture

Difficile de dénicher la relève dans le monde agricole. Ça l’est encore plus quand vous avez monté de toutes pièces 40 ans de savoir-faire et établi une renommée qui dépasse largement les frontières de la Péninsule acadienne.

L’affiche «À vendre» est toujours en place devant le centre de jardinage des Serres chez Eugène, à Lamèque. En sept ans, il y a bien eu quelques tentatives, mais Eugène Chiasson et France Bérubé n’ont pu passer le flambeau.

Ce n’est pas faute d’avoir essayé pourtant.

Le couple propriétaire approche de la retraite. Des semaines de 70 à 80 heures dans les champs et dans les serres, ils en ont assez données. Les deux aimeraient bien profiter d’un peu de repos après quatre décennies à cultiver des terres pour les fraises, les légumes, les fleurs et les arbustes.

Ils aimeraient aussi que quelqu’un prenne la relève de cette institution, car la qualité des produits des serres a attiré des foules à Lamèque.

Cette année, France Bérubé confirme qu’il n’y aura pas de légumes dans ses champs. Seulement des fraises pour l’autocueillette et des plants de fleurs. Le nombre d’employés passera de 15 en 2021 à quatre ou cinq tout au plus.

«On va garder tant qu’on pourra. Nous sommes proches de la retraite et on doit réduire les services. Ça fait sept ans que nous sommes à vendre. On a bien eu de l’intérêt de l’Europe, mais la COVID-19 a tout freiné. On a quelqu’un de local qui nous a approchés récemment. On espère trouver un acheteur ou encore une coopérative», réfléchit-elle.

Partis de rien, elle et Eugène Chiasson ont construit une entreprise qui fait la fierté de Lamèque. La laisser à d’autres leur causera certainement un bon pincement au coeur.

«C’est une décision difficile, mais nous sommes prêts. Oui, ça va faire mal au coeur, mais moins maintenant que si on l’avait vendue il y a sept ans. La personne qui va prendre la suite aura quelque chose de solide entre les mains», reconnaît-elle.

Ces serres agricoles, ce sont 10 acres pour les fruits et 17 autres pour les légumes, avec près de 10 serres. On ne parle donc pas d’un petit jardin dans sa cour arrière.

«L’agriculture dans le nord, ce n’est pas là où le gouvernement investit le plus, fait remarquer Mme Bérubé. Ça n’aide pas pour la relève. Je n’en veux pas aux personnes. En agriculture, tu es à la merci de la température. Si on a un bon printemps, on a de belles fleurs et de belles fraises. Si c’est froid… On ne peut prévoir à l’avance. La saison 2021 a été bonne, mais les deux précédentes ont été des saisons de sécheresse.»

À la Ville de Lamèque, le maire Jules Haché affirme suivre la situation de près. S’il admet que les moyens d’aide de la municipalité sont limités pour aider un éventuel acheteur, l’élu avance qu’il serait possible d’accorder certains incitatifs.

«Le milieu agricole est difficile. C’est un travail exigeant et les acheteurs sont peu nombreux. C’est dur de conserver les employés saisonniers et la relève est rare dans le Nord. Si des immigrants ou une famille décidaient de prendre ça en main, ce serait merveilleux. Ça prend quelqu’un qui a des connaissances. Ce n’est pas seulement un petit jardin. La Ville n’a pas l’habitude d’aider des entreprises privées. Nous ne sommes pas Dieppe ou Moncton et nos moyens sont limités. Mais il y aurait toujours moyen de discuter», a exprimé M. Haché.