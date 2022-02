Un dernier épisode de temps froid au Nouveau-Brunswick

Si les prévisions météorologiques à moyen et long terme s’avèrent exactes, les Néo-Brunswickois n’auront plus à subir de période de grands froids dès le milieu de la semaine prochaine.

Selon Environnement Canada et MétéoMédia, une masse d’air froid devrait s’installer sur une bonne partie du Nouveau-Brunswick à partir de dimanche, faisant chuter le mercure d’une dizaine de degrés en dessous des normales de saison.

Lundi, jour de la Saint-Valentin, les températures pourraient ainsi descendre jusqu’à -17°C en plein jour dans des régions comme le Restigouche et le Madawaska.

«C’est probablement la dernière période de froid intense que l’on vivra cet hiver au Nouveau-Brunswick», a indiqué André Monette, chef météorologiste chez MétéoMédia.

Cet épisode de temps froid devrait durer jusqu’à mercredi et ensuite laisser place à une longue période de températures beaucoup plus douces et près des normales saisonnières.

De la chaleur pour les amoureux

La météo sera très clémente d’ici dimanche, et ce partout dans la province.

Avec des températures qui pourraient atteindre 8°C samedi à certains endroits – comme Bathurst -, les amoureux qui se trouveront au chalet ou à l’hôtel devront trouver un autre prétexte que le froid pour inviter l’être cher sous la couette.

Malgré ce mercure plus qu’agréable qui est à prévoir, il appert que la journée de samedi ne sera pas marquée par des records de températures maximums.

Environnement Canada a indiqué que le mercure avait grimpé jusqu’à 14,4°C à Charlo lors de la journée du 12 février 1981.

«Il n’y aura probablement pas de records de chaleur fracassés, mais les températures seront assez près des marques établies dans le passé», a souligné André Monette.

Si les Néo-Brunswickois peuvent se réjouir à l’idée de la disparition probable des périodes de grand froid, ceux-ci devront toutefois continuer à composer avec des journées qui seront parfois enneigées.

«Il devrait y avoir un répit d’ici la fin de février, mais il faut s’attendre à voir tomber de 50 à 60cm de neige au Nouveau-Brunswick au cours du mois de mars», prévient le chef météorologiste de MétéoMédia.

Environnement Canada a précisé qu’il tombe en moyenne 71 cm de neige en mars dans la région Chaleur et 60 cm au Madawaska.

Si les prévisions météorologiques à long terme s’avèrent parfois inexactes, la firme américaine AccuWeather s’est tout de même aventurée à prédire qu’il y aura plus d’une vingtaine de journées en mars où le mercure sera supérieur au point de congélation dans le sud du Nouveau-Brunswick.

Toujours selon AccuWeather, pour les régions plus au Nord, le mercure devrait dépasser 0°C au moins une journée sur deux et ne jamais descendre sous la barre de -5°C en journée durant le même mois.