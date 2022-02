Un mystère médical et des familles laissées dans le brouillard

Partagés entre colère, angoisse et défiance, des proches de patients associés au possible trouble neurologique de cause inconnue s’impatientent face au silence des autorités provinciales. Ils jugent sévèrement leur gestion de ce dossier hautement sensible.

Comme des dizaines d’autres patients, Gabrielle Cormier souffre d’un mal inexpliqué et attend toujours qu’un diagnostic soit posé. En avril 2021, la jeune femme de Dalhousie a été identifiée comme faisant partie d’un groupe de 48 patients qui pourraient souffrir d’un syndrome neurologique de cause inconnue.

Perte de mémoire, douleurs, fatigue, manque d’équilibre, problèmes de visions, symptômes similaires à la démence, Gabrielle a vu son état de santé se détériorer à grande vitesse. Forcée d’abandonner ses études, elle doit se déplacer à l’aide d’une canne ou d’une chaise roulante.

Son père et sa belle-mère, André-Marc et Stacie, attendent peu d’une enquête qu’ils jugent trop politisée et pas suffisamment approfondie.

La décision prise en mai par le ministère de la Santé de suspendre la collaboration avec le groupe de travail fédéral-provincial et de prendre le contrôle de l’enquête ne passe pas.

«Si on n’accepte pas l’expertise de scientifiques fédéraux, comment va-t-on comprendre pourquoi une personne de 20 ans a des symptômes de démence? Elle n’est pas la seule de cet âge dans cette situation», s’inquiète Stacie Quigley-Cormier. Depuis, les rendez-vous médicaux se sont espacés, constate-t-elle. «On n’a pas le temps d’attendre, son état s’aggrave. Elle est en train de perdre les qualités qui font sa personnalité.»

Au mois de juin 2021, le ministère de la Santé a mis en place un comité de surveillance composé de six neurologues de la province et d’un employé de la Santé publique. Il a été chargé d’analyser l’ensemble des 48 dossiers médicaux pour déterminer si les cas sont liés ou s’ils sont le résultat d’une erreur clinique.

André-Marc Cormier craint que l’enquête provinciale se termine sans qu’un diagnostic alternatif ait pu être établi pour chacun des patients. Il dénonce le peu d’informations mises à leur disposition jusqu’à présent.

«Les neurologues du comité ne posent de questions à personne. On ne nous demande pas si on a plus d’informations à partager. Personne ne reçoit d’appels», s’étonne sa compagne, Stacie Quigley-Cormier.

«Il est difficile d’avoir confiance en eux lorsqu’ils ne nous partagent pas leurs progrès, et qu’ils ne communiquent pas avec nous directement. Il y a trop de détails qu’on ne reçoit pas.»

L’absence de mises à jour régulières, le manque de transparence et le refus de collaborer ont alimenté la suspicion, confirme Steve Ellis.

Son père, Roger, fait partie des 48 cas suspects. Depuis juin 2019, son état de santé s’est détérioré rapidement, il peine à se déplacer et à se servir de ses mains. Sa mémoire est défaillante. De multiples analyses médicales n’ont pas permis d’attribuer sa condition à une maladie connue.

Steve Ellis a créé un groupe Facebook de soutien destiné aux patients et à leurs familles et tente de faire entendre leur voix auprès du gouvernement. À sa connaissance, aucun membre du groupe n’a été contacté par le comité de surveillance. Comme d’autres, il exige que ses conclusions, initialement attendues pour la fin janvier, soient rendues publiques au plus vite.

Un rapport en approche

Contacté par l’Acadie Nouvelle, Bruce Macfarlane, directeur des communications du ministère de la Santé, n’est pas en mesure de fournir une date de publication.

«Le comité de surveillance a terminé son étude clinique et s’affaire en ce moment à communiquer ses conclusions et recommandations aux fournisseurs de soins primaires des patients et à finaliser son rapport sommaire qui sera présenté au ministère de la Santé», précise-t-il toutefois.

«Des lettres sont également envoyées aux patients leur conseillant de contacter leurs fournisseurs de soins primaires pour discuter de leur plan de soins.»

M. Ellis déplore qu’aucun scientifique fédéral ne fasse partie de ce comité et que le Dr Marrero, qui a le premier sonné l’alarme, en soit lui aussi exclu.

Il déplore également que la province n’ajoute plus personne à la grappe de cas depuis juillet 2021, alors que des dizaines d’autres patients sont pris en charge par la clinique spécialisée. L’homme originaire de Bathurst s’explique mal qu’aucune analyse d’échantillons de sol, d’eau ou de nourriture n’ait été réalisée.

«La confiance avec la province est complètement rompue, confie-t-il. Plusieurs promesses ont été brisées.»

En octobre, le gouvernement provincial a présenté les résultats d’une première enquête épidémiologique réalisée à partir de questionnaires qui n’a pas permis d’établir de lien entre les cas. Lors du point de presse, Dorothy Shephard, la ministre de la Santé a remis en question l’existence d’une nouvelle maladie.

«J’en ai vu assez pour me faire douter qu’il y ait un syndrome neurologique inconnu», a-t-elle affirmé. Elle a souligné que 46 des 48 cas recensés ont été aiguillés par le même neurologue – le Dr Alier Marrero – et évoqué des lacunes dans les processus de signalement des cas.

Un neurologue soutenu par ses patients

Ces déclarations n’ont pas suffi à apaiser les préoccupations des familles. Dr Marrero, qui propose la création commission d’enquête nationale, jouit toujours d’un soutien sans faille au sein du groupe de soutien.

«Nous faisons confiance au Dr Marrero et savons qu’il a nos meilleurs intérêts à cœur. Nous demandons qu’il soit en mesure d’obtenir toute l’aide de l’Agence de la santé publique du Canada et d’autres collègues à travers le pays sans aucune intrusion dans ce processus», peut-on lire dans une lettre adressée à la ministre Shephard au mois de décembre, cosignée par deux patients et onze proches de patients, dont plusieurs ont perdu la vie.

Leur missive réclame notamment la reprise de collaboration avec le Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et l’Agence de la santé publique du Canada. Elle demande aussi que la province donne le feu vert à la réalisation des tests environnementaux et alimentaires mais aussi de tests de neurotoxines chez les vivants et les défunts. Une pétition présentant les mêmes doléances a déjà recueilli plus de 22 000 signatures.

Proches et patients se rencontreront pour la première fois lors d’un rassemblement prévu à Moncton en fin de semaine. Ce sera l’occasion pour les uns et les autres de partager leurs expériences et de se soutenir dans cette épreuve, explique Steve Ellis.

«Nous nous sommes rapprochés, c’est comme ma petite famille, exprime-t-il. On sait ce que ça fait de vivre la maladie sans aucun diagnostic, sans obtenir de réponse.»