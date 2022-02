La région de Kent vit un petit boom démographique

IJL – Acadie Nouvelle – Réseau.Presse

Selon les derniers chiffres de Statistique Canada, la région de Kent a connu une forte croissance démographique au cours des dernières années, parmi les plus élevées de la province. On remarque une tendance à la hausse marquée à Saint-Louis-de-Kent et à Richibucto.

D’après Statistique Canada, la population du village de Saint-Louis-de-Kent a augmenté de 14,6% entre 2016 et 2021, passant de 856 habitants à 981. Richibucto vient au deuxième rang des municipalités de Kent à avoir connu une bonne croissance. De 1266 résidents, la ville est passée à 1411, soit une augmentation de 11,5%. Bouctouche suit avec une hausse de 6,4%, passant de 2361 personnes à 2513. Cocagne a augmenté de 4,1%, suivi de Saint-Antoine avec 3,3% et Rogersville à 2,3%.

La mairesse de Saint-Louis, Danielle Dugas, se réjouit de ces résultats. «C’est nous qui avons augmenté le plus dans le comté de Kent», dit-elle.

Elle fait remarquer que plusieurs aînés du village ont vendu leur maison. «Beaucoup d’acheteurs proviennent de l’Ontario. Ce sont des familles qui sont venues s’installer. On a eu beaucoup de nouvelles constructions depuis 2016. Cela a attiré des gens, dit-elle, en parlant de condos avec appartement et garage. C’est peut-être aussi des gens qui restaient à Saint-Ignace et Saint-Charles qui ont déménagé à Saint-Louis.»

«On est content de ça. C’est bon pour notre communauté, c’est bon pour l’école, c’est bon pour les entreprises locales», ajoute Danielle Dugas

À Richibucto, la mairesse Stella Richard explique cette hausse par l’immigration. «Il y a plusieurs immigrants qui sont venus s’installer ici à cause d’Imperial (Manufacturing Group) et Global.»

Imperial Manufacturing Group est un fabricant de produits de distribution d’air et de construction pour l’industrie nord-américaine de chauffage, de ventilation et de climatisation. Pour sa part, Global Windows and Doors est un fabricant de portes et fenêtres. Les deux entreprises sont établies à Richibucto.

«Je sais aussi qu’il y a des gens de l’Ontario et du Québec qui ont acheté des maisons ici. Ce n’est pas ça le gros de la raison, mais ça aide un petit peu. Je dirais que c’est surtout à cause des immigrants. On les voit à l’épicerie. Ils sont beaucoup. C’est parfait! C’est ça qu’on veut», mentionne la mairesse.

Certains employeurs construisent des appartements pour accueillir les travailleurs étrangers. C’est le cas d’Imperial Manufacturing Group qui, au cours de la dernière année, a aménagé des appartements dans l’ancien édifice de Services NB sur la rue Main.

«Je crois qu’ils ont fait 17 appartements là-dedans», indique la mairesse.

Imperial Manufacturing Group n’a pas retourné nos appels à ce sujet.

D’autres appartements ont été aménagés dans l’ancien presbytère. «Il y en a partout!», dit Stella Richard. Néanmoins, il y a toujours un manque de logements abordables à dans la région. «J’aimerais bien que le gouvernement nous aide parce que c’est un gros problème», souligne-t-elle.

À Bouctouche, étant donné la grosseur de la ville, l’augmentation est moindre en pourcentage par rapport à Saint-Louis et Richibucto, mais elle représente 152 personnes de plus entre les deux recensements. C’est plus que Richibucto (145) et Saint-Louis (125). Le maire Aldéo Saulnier s’est dit satisfait de cette hausse, mais le manque de logements le préoccupe. «Sais-tu quoi, si on avait des logements à Bouctouche, on en aurait encore plus. Il y a du monde qui m’appelle toutes les semaines parce qu’il n’y a pas d’appartements pour eux ici.»

Il se dit heureux de constater que les gens veulent vivre à Bouctouche. Il mentionne que plusieurs petits projets de développement d’appartements vont prendre place au cours de l’année. Le manque de main-d’œuvre est bien réel là-aussi. «Je peux te dire que Kent Homes cherche des employés toutes les semaines, Systemair cherche des employés toutes les semaines», informe le maire.

L’immigration dans la région de Kent

Sonia Mazerolle est coordonnatrice en établissement rural pour le conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick. Son bureau est situé à Richibucto. «Mon rôle c’est d’aider les immigrants à l’intégration dans la communauté», dit-elle.

La coordonnatrice guide également les nouveaux arrivants dans leur quotidien, par exemple pour ouvrir un compte bancaire. Elle les informe de la nécessité d’obtenir un numéro d’assurance sociale, une carte d’assurance-santé et autres. Elle peut aussi les aider dans leurs déplacements, et à inscrire les enfants à l’école. Elle a 230 clients ou immigrants inscrits à son bureau. D’après elle, les deux tiers de ses clients sont Philippiens.

Le nombre de clients passant par son bureau est d’ environ 75 à 80 par année. Elle calcule une moyenne de 10 clients par mois. «Par exemple, en janvier, j’ai 16 clients qui sont arrivés», ce qui inclut toute la famille des nouveaux arrivants. Elle en a déjà six de confirmer pour février. «Peut-être que cette année il y en aura plus parce que je sais qu’il va y avoir de nouveaux employeurs», mentionne-t-elle.

Elle précise que ce n’est pas le gouvernement qui lui réfère les nouveaux clients, mais les employeurs. «Il y a des employeurs qui font déjà le plus gros du travail», explique-t-elle. Autrement-dit, les nouveaux arrivants qui passent par son bureau représentent environ 40% de tous les travailleurs étrangers venant s’établir dans la région. Sonia Mazerolle cite en exemple les usines de transformation du poisson de la région qui prennent en main l’établissement de leurs travailleurs étrangers.

Elle peut répondre à toutes sortes de questions. «Hier par exemple, un client avait plein de questions par rapport à l’hiver. Quand est-ce que ça finit, est-ce qu’on va avoir d’autre neige? Il fait beau aujourd’hui, est-ce que ça va tout fondre?», dit-elle en riant.

La coordonnatrice offre également des cercles de conversation en français auxquels 12 personnes participent.

Selon elle, la communauté d’immigrants à Richibucto est composée surtout de Philippins, mais également de Mexicains, de Jamaïcains, de Vietnamiens et de quelques familles algériennes.

Global Windows and Doors

Selon Sylvie Godin, coordonnatrice des ressources humaines chez Global Windows and Doors, l’entreprise a embauché 11 travailleurs étrangers de la Jamaïque, du Mexique et des Philippines. Les derniers arrivés sont au boulot depuis juin 2021.

L’entreprise est en attente d’une trentaine d’autres travailleurs étrangers au printemps.

«C’est nous qui les accueillons. On va les accommoder. On peut aussi offrir du travail aux membres de leurs familles», affirme-t-elle.

Environ 160 personnes travaillent à temps plein chez Global Windows and Doors à Richibucto.