«Ne manifestez pas sur les terrains des écoles et faisons en sorte de réduire au maximum les perturbations afin que nos jeunes demeurent engagés envers leur éducation.»

Mercredi soir, lors de la rencontre du conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Ouest, son directeur général, Luc Caron, a senti le besoin de s’adresser aux élèves et aux parents de ces derniers suite à la montée des épisodes de contestations envers les mesures sanitaires en milieu scolaire.

Le 4 février par exemple, une manifestation s’est déroulée devant l’école Thomas-Albert de Grand-Sault, manifestation à laquelle ont pris part des parents. Cette activité a grandement déplu au directeur général qui a dû faire appel à la force policière locale pour ramener tout le monde à l’ordre.

«Le terrain de l’école n’est pas le lieu pour manifester. Ce n’est pas nous qui décidons des consignes sanitaires, c’est la Santé publique et la province. On ne peut pas y déroger ni les modifier. Notre travail à nous, c’est de respecter ces décisions et de les appliquer dans nos écoles qui sont des lieux publics», a-t-il confié à l’Acadie Nouvelle.

Dans son message aux parents, M. Caron demande la collaboration de tous afin de permettre aux professionnels scolaires de faire ce qu’ils font le mieux: enseigner. Pour ce faire par contre, le climat se doit d’être sain et positif afin que les jeunes demeurent engagés envers leur éducation.

Le port du masque dans les écoles est tout particulièrement critiqué. Au DSF-NO, on concède que l’obligation de porter le masque n’est pas des plus populaires auprès des jeunes. On soutient toutefois que le taux de conformité demeure de façon générale excellent.

«Ça va très bien, la très grande majorité de nos élèves respectent les consignes touchant au port du masque. Oui, on a quelques élèves qui malheureusement semblent vouloir embarquer dans le mouvement de contestation amplifié que l’on voit actuellement au pays (occupation des camionneurs à Ottawa), mais on parle d’une minorité», souligne-t-il.

Il exprime sa désapprobation et son inquiétude quant à une possible vague de désobéissance ou de manifestations.

«Ce sont des perturbations qui ne sont pas nécessaires dans le contexte actuel qui est déjà difficile pour les élèves et le personnel. Nous, on tente justement de réduire ces perturbations. C’est de l’anxiété qui est causée dans notre système tout à fait inutilement et ça nuit aux chances de réussite chez les jeunes», souligne-t-il, invitant plutôt les opposants aux mesures sanitaires à faire preuve de patience à l’heure où la province commence tranquillement à faire preuve de souplesses à ce chapitre.

N’empêche, le directeur général du DSF-NO rappelle que le règlement est très clair et que, jusqu’à nouvel ordre, le masque est obligatoire à l’école et dans les autobus.

Pour le moment, le district dit composer avec ces cas isolés d’élèves plus réfractaires. Il est d’ailleurs déjà arrivé que les directions d’école aient eu à intervenir auprès de ceux qui refusent de se conformer à la mesure.

«Dans ce cas-là, on prend le jeune à part, on l’apporte dans un local puis on appelle ses parents pour qu’ils viennent le chercher. Cela dit, ce sont jusqu’à présent des incidents isolés, mais il suffit que d’un tout petit groupe – une minorité – pour faire beaucoup de bruit et déranger», indique-t-il.

Il note que les élèves qui arrivent à l’école sans masque – soit parce qu’ils n’en ont pas, qu’ils les ont perdus ou qu’ils se sont brisés -, s’en font offrir un à leur arrivée. Même chose pour ce qui est des autobus scolaires qui ont aussi des masques en banque. Dans ce cas précis par contre, si l’élève s’entête et refuse de mettre son masque, il risque de se voir refuser le transport.