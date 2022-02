Les acériculteurs reçoivent l’appui d’un organisme anti-glyphosate

Le groupe environnemental Stop Spraying New Brunswick, qui milite pour l’arrêt de l’arrosage d’herbicides à base de glyphosate sur les terres publiques de la province, dit appuyer les producteurs de sirop d’érable dans leurs revendications pour un plus grand accès à cette ressource.

Les producteurs, par le biais de l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick, réclament que Fredericton leur débloque 12 000 hectares (de baux locatifs) sur les terres de la Couronne. Actuellement, cette industrie occupe environ 14 500 hectares de la forêt publique, ce qui correspond à moins de 0,5% de celle-ci.

Pour l’organisme SSNB, l’acériculture est une industrie renouvelable qui ne cause aucun tort à l’environnement. Mieux encore, celle-ci est généralement opposée à l’utilisation de l’usage d’herbicides puisque ce produit cible directement les essences de feuillus afin de favoriser la croissance des résineux. Du coup, plus d’hectares de forêt sont octroyés aux acériculteurs, plus d’hectares sont protégés de l’épandage.

«On pense souvent que notre organisation est contre l’industrie forestière, mais c’est faux», explique Mme Lubbe-D’Arcy, porte-parole de SSNB, disant plutôt souhaiter voir de meilleures pratiques être mises en place pour protéger la forêt publique.

«On parle par exemple d’alternatives aux coupes à blanc ou, bien entendu, à l’épandage d’herbicides. À cet effet, on trouve que l’industrie du sirop d’érable est un bel exemple de diversification, un moyen écologique et durable d’exploiter les terres de la Couronne. Ça s’aligne beaucoup avec notre idéologie, et c’est pourquoi on les appuie dans leurs revendications», ajoute-t-elle.

Celle-ci juge par ailleurs que les demandes des acériculteurs sont tout à fait légitimes non seulement dans le contexte actuel de croissance de la demande pour ce produit sur les marchés internationaux, mais parce qu’ils n’ont accès qu’à une infime partie des terres de la Couronne.

«On parle de 12 000 hectares, c’est minime comparativement à ce qui est mis à la disposition des autres utilisateurs. Je crois que la demande des acériculteurs est tout à fait raisonnable», indique Mme Lubbe-D’Arcy.