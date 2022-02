Une Saint-Valentin déconfinée

Déconfinement progressif aidant, les Néo-Brunswickois seront nombreux au cours des prochains jours à célébrer la Saint-Valentin d’une façon quelconque.

Séjours romantiques, repas dans les restaurants, fleurs, chocolats et mots doux seront à l’honneur tout au long de la fin de semaine alors que sera célébrée la fête des amoureux.

Pour d’autres qui sont sous le joug du célibat, les célébrations peuvent avoir un goût passablement plus amer.

«Je dis aux gens qui croient que c’est important de célébrer la Saint-Valentin de le faire, il y a des moments dans l’année où le couple a besoin d’un peu d’énergie et d’amour», a d’entrée de jeu souligné Marie-Pierre Godin, qui est travailleuse sociale à Bathurst.

Selon celle qui se spécialise en thérapie conjugale, même si la Saint-Valentin se veut avant toute chose une fête commerciale, les gens seuls ou en couple peuvent tirer des bénéfices en célébrant cette journée spéciale.

«Le bonheur se retrouve d’abord en soi… Peu importe si on est seul ou en couple, le fait d’être heureux en soi vient de l’intérieur et de gestes qui permettent d’être bien dans sa peau», a ajouté celle qui est aussi copropriétaire du Centre mieux-être à Bathurst.

«Il y a des gens qui se sentent bien en étant seuls ou en couple, tout comme d’autres qui sont mal dans leur peau en couple ou comme célibataire.»

Propriétaire de la plateforme de rencontres pour célibataires GoSeeYou, Mélanie Trudel est d’avis que la Saint-Valentin exerce une pression énorme sur les personnes qui sont seules.

«Les célibataires devraient profiter de cette journée-là pour célébrer leur célibat et voir les côtés positifs de la chose! Pourquoi pas aller s’acheter au magasin l’objet que l’on convoite depuis longtemps et se l’offrir à soi-même?», suggère la femme d’affaires qui se dit créatrice de connexions humaines.

Cette dernière est formelle: les mouvements sur son application de rencontre sont beaucoup plus nombreux qu’à l’habitude à l’approche de la Saint-Valentin.

«C’est toujours comme ça durant le temps des Fêtes et autour du 14 février, les gens veulent se rencontrer! Ils commencent à ressentir la pression à l’idée d’être seul à la Saint-Valentin, c’est dommage parce que c’est une journée comme une autre et une simple fête commerciale», affirme l’entrepreneuse québécoise.

Mélanie Trudel s’est intéressée au phénomène du célibat et des rencontres amoureuses en milieu rural, qui peut poser problème selon elle.

«Dans un milieu rural, comme il y en a beaucoup au Nouveau-Brunswick, tout le monde connaît tout le monde! Le moindre faux-pas à l’école ou dans son milieu de travail va malheureusement suivre la personne toute sa vie…».

Hôtels et restos se croisent les doigts

Contrairement aux époques de l’avant-pandémie, il semble que les nombreux hôtels et restaurants du Nouveau-Brunswick n’afficheront pas complet durant le week-end de la Saint-Valentin, une période où les affaires sont généralement très bonnes pour l’industrie.

«Les hôtels ne sont certainement pas pleins», a confié Janice Arseneault, qui est coordonnatrice du tourisme à l’Office du tourisme Edmundston Madawaska.

«Les choses sont encore au ralenti en matière d’occupation dans notre région avec les restrictions sanitaires, mais nos membres ont proposé des offres très alléchantes ce week-end, dans l’espoir d’augmenter le nombre de nuitées pour la Saint-Valentin», a pour sa part raconté Jasmine Mosher, la présidente de l’Association hôtelière de Saint-Jean.

Dans la Péninsule acadienne, certains restaurants affichent tout de même complet lors des soirées à venir et ont même allongé leurs heures d’ouverture pour l’occasion.

«Je crois que les gens ont un grand besoin de sortir et de bouger avec les dernières semaines de pandémie, de tempêtes et de froid», a affirmé Yannick Mainville, le directeur du développement touristique dans la Péninsule acadienne.

En rafale

Selon HelloSafe, une plateforme de comparaison de produits financiers et d’assurance, les Canadiens vont dépenser 64$ cette année à la Saint-Valentin. Il s’agit d’une baisse de 13% par rapport à 2021 et de 31% par rapport à l’année 2020…

Toujours selon HelloSafe, l’activité la plus populaire des Canadiens à la Saint-Valentin sera constituée d’un dîner romantique à la maison…

Pour l’industrie florale au Canada, les retombées économiques de la Saint-Valentin représentent une somme d’environ 1 milliard de dollars…

Selon plusieurs intervenants de cette industrie, les consommateurs canadiens doivent s’attendre à payer de 20% à 30% de plus cette année pour l’achat de fleurs, principalement en raison des coûts plus élevés de transport…

Ceux qui souhaitent dépenser sans regarder lors d’une sortie en amoureux au restaurant peuvent s’offrir un repas au restaurant Sublimotion, en Espagne, pour la modique somme de 2170$ par personne…

Année après année, des sondages menés dans différents pays occidentaux suggèrent qu’environ 40% des femmes se disent prêtes à renoncer au sexe pendant un an plutôt que de se passer de chocolat et un pourcentage identique de femmes affirment que manger du chocolat leur procure plus de plaisir que faire l’amour…

Statistique Canada a recensé quelques communautés dont les noms sont des plus romantiques comme Saint-Valentin (QC), Cupids (TNL), Chocolate Cove (NB), Love et Romance (Sask), Heart’s Delight et Heart’s Desire (TNL), Heart’s Hill (Sask)…

Pour ceux qui souhaitent faire provision de chocolats, d’oursons en peluche et autres items rouges sans se ruiner, il est bon de savoir que la plupart des grandes épiceries et des pharmacies offriront leurs produits à 50% ou plus de rabais au lendemain de la Saint-Valentin…