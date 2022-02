Énergie Edmundston laisse entrevoir un avenir plus vert

Le service d’Énergie Edmundston est en activité depuis plus de 110 ans. Une série de projets ambitieux et un vote de confiance des conseils municipaux au fil des années ont permis à la ville de se positionner comme un pôle de développement en termes d’énergie renouvelable.

L’un des plus récents faits d’armes d’Énergie Edmundston a été le rapatriement, en 2012 et en 2014, de plus de 3200 clients d’Énergie Nouveau-Brunswick, des secteurs Saint-Basile, Saint-Jacques et Verret, en plus de ceux de la Première Nation malécite du Madawaska.

Selon le directeur du service d’Énergie Edmundston, Pierre Roy, cet ajout de clients, qui porte maintenant le nombre d’usagers à plus de 9000, a eu des conséquences positives au cours des années suivantes.

Cela a permis d’augmenter les revenus bruts d’environ 45% par année, c’est-à-dire une somme d’environ 8 millions $ de plus par année. Ce qui engendre toutefois des achats et des dépenses afin d’arriver à un budget équilibré.

De plus, la ville a pu mettre en place un système de facturation uniforme. Le ratio de la dette dans ce secteur est aussi passé d’un peu plus de 13% en 2013 à 10,2% dans le budget 2022.

«Côté distribution, notre service est en plein cœur de la ville alors c’est certain qu’il est rapide. On trouvait que c’était important d’avoir tout le monde.»

En 2012, Énergie Edmundston a également signé une entente d’achat d’électricité de 20 ans avec Énergie NB. Pierre Roy juge que l’entente représentait une solution gagnante pour les deux parties, alors qu’elle permettait notamment à Énergie Edmundston d’élargir son territoire.

La municipalité produit l’équivalent de 10% de ses besoins en énergie. En vertu de l’entente avec Énergie NB, Edmundston achète 100% de l’électricité de la société de la Couronne, mais lui revend aussi tout ce qu’elle produit, ce qui représente un revenu annuel brut de 2,4 millions $.

En raison de cette entente, Edmundston est toutefois dans l’obligation de modifier ses tarifs au même rythme qu’Énergie NB.

Selon le directeur général de la Ville d’Edmundston, Marc Michaud, il aurait été impossible d’acquérir le droit de distribution sur l’ensemble du territoire municipal si la Ville ne s’était pas engagée à acheter et à vendre l’électricité par l’entremise d’Énergie NB.

«Il faut aussi comprendre que notre pouvoir d’achat d’énergie d’un autre fournisseur était limité par notre capacité à vendre l’électricité de notre génération venant des trois centrales hydroélectriques. En signant une entente de 20 ans avec Énergie NB, en 2012, on garantissait un partenariat dans lequel Énergie Edmundston pouvait vendre sa génération verte dans les meilleures conditions possibles – chose qui n’était pas envisagée à l’époque car la ville ne possède pas de réseau de transmission d’électricité, mais plutôt de distribution seulement.»

Un modèle de développement durable?

Bien qu’il existe deux autres services de distribution d’énergie dans la province (Saint-Jean et Perth-Andover), Edmundston est actuellement la seule ville au Nouveau-Brunswick à générer une partie de son approvisionnement d’énergie. Celle-ci compte un barrage de rétention et deux barrages avec trois centrales hydroélectriques.

Le maire de la ville, Éric Marquis, croit que la présence de ce service fait l’envie de bien d’autres localités au Nouveau-Brunswick. D’après lui, Énergie Edmundston place la municipalité dans une classe à part en ce qui concerne la production d’énergie.

«L’objectif demeure de réduire notre empreinte environnementale et d’avoir des sources d’énergie renouvelable ça nous permet d’atteindre certaines cibles», indique le maire Marquis.

«On souhaite qu’Edmundston agisse comme modèle et que notre position en ce sens nous permette de développer des partenariats, d’aller chercher du financement et de développer d’autres sources d’énergie renouvelable pour augmenter notre capacité de production d’électricité.»

Louise Comeau, membre du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick, se dit très favorable au modèle de service public municipal. Elle croit aussi en l’appui de toutes les options disponibles pour la production d’énergie renouvelable.

Cependant, le chemin pour en arriver à ce type de modèle s’annonce tortueux, ajoute-t-elle.

«Énergie NB essaie de protéger son territoire et la province craint que les contribuables soient coincés avec sa dette.»

«Personne ne prête attention à la nécessité d’un plan, à la nécessité d’une réforme de l’électricité ou à la nécessité de réorganiser Énergie NB. La société de la Couronne ne peut pas empêcher toute nouvelle concurrence en matière d’énergie renouvelable. Elle doit changer.»

Jamel Ghouili, professeur en génie électrique à l’Université de Moncton, ne connaît pas en détail le réseau d’Énergie Edmundston. Il suggère toutefois qu’il serait plus rentable à long terme que le service évolue vers un réseau intelligent hybride, capable de régler la répartition de puissance produite à partir de plusieurs sources renouvelables et pouvant plus facilement détecter et localiser la majorité des pannes.

M. Roy estime que l’idée est pertinente, mais qu’elle comporte des limites.

«Oui la portion que nous produisons est de l’énergie renouvelable, mais nous achetons notre électricité d’Énergie NB.»

«Nous regardons aussi, comme la plupart des utilités d’électricité, à des solutions pour augmenter notre production d’énergie renouvelable. Nous analysons le potentiel d’un réseau intelligent qui comprend non seulement des sources d’énergie renouvelable variées, mais aussi l’optimisation, la production, la distribution et la consommation de l’électricité grâce à des données analysées par un système informatique.»

Énergie Edmundston ne souhaite donc pas se contenter que de sa puissance hydroélectrique. La municipalité caresse d’autres ambitions.

Un projet d’énergie solaire s’élevant à 7 millions $ a été inclus dans les plans d’investissement d’Edmundston pour l’année 2022. Si elle obtient l’appui des gouvernements fédéral et provincial, la municipalité pourrait se procurer des panneaux solaires et des systèmes de stockage d’énergie.

«C’est un projet que l’on a proposé, parce que l’on cherche ces projets qui nous permettent de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. On travaille là-dessus au quotidien», indique Pierre Roy.

Par ailleurs, un récent investissement du gouvernement du Canada permettra à Edmundston de recueillir des données sur les actifs du réseau de distribution d’électricité dans la ville et de la Première Nation malécite du Madawaska, de stocker ainsi que de gérer les renseignements sur les actifs en format numérique grâce à une modélisation spatiale dans un système Enterprise-GIS.

Cette modélisation aidera la municipalité à améliorer la gestion du réseau de distribution électrique.

Pierre Roy, le directeur du service d’Énergie Edmundston – Gracieuseté La municipalité d’Edmundston produit l’équivalent de 10% de ses besoins en énergie. – Archives

Comme elle doit se charger d’entretenir son réseau – qui comprend 200 km de ligne de distribution haute tension – Énergie Edmundston a évidemment une certaine responsabilité envers sa clientèle.

Un dossier du journaliste de l’Acadie Nouvelle, Cédric Thévenin, a dévoilé, en novembre 2020, que le réseau d’Énergie NB montre des signes de fatigue et qu’il est difficile à entretenir.

À plus petite échelle, chez Énergie Edmundston, le réseau est en bon état, estime Pierre Roy. Il avoue toutefois que certaines parties sont plus vieilles que d’autres.

«C’est sûr que l’on a toujours de l’entretien. On va avoir des changements de sous-stations et de transformateurs de puissance à faire dans les cinq ou dix prochaines années, mais l’important est que l’on investisse toujours un peu toutes les années.»

En termes d’investissements, les revenus engendrés par la vente d’électricité à Énergie NB ont été un moyen efficace de réinvestir rapidement de l’argent dans le réseau d’Edmundston.

Avec un budget de près de 35 millions $ qui comprend la distribution et la production d’électricité, Énergie Edmundston peut se permettre d’investir un certain pourcentage dans des travaux d’amélioration et d’entretien.

Par conséquent, on investit en moyenne 1 million $ par année dans les infrastructures (combinaison des secteurs de distribution et de production) et 500 000$ supplémentaires dans l’entretien, qui comprend, entre autres, la coupe de branches afin d’éviter qu’elles n’affectent les lignes de transmission.

«On a investi beaucoup d’argent, de temps et d’efforts dans l’entretien de notre réseau. La raison est que l’on veut que nos clients subissent le moins de pertes de courant possible. C’est un principe simple, mais ça guide nos investissements», mentionne le directeur d’Énergie Edmundston.

«C’est ambitieux comme objectif, mais c’est important pour nos clients résidentiels, industriels et commerciaux qui dépendent de l’alimentation électrique. Le moins de pannes possible, ça équivaut à un meilleur développement de l’économie.»

La responsabilité d’Énergie Edmundston passe aussi par sa gestion des périodes de pointe en termes de consommation d’électricité.

Le 27 janvier, Edmundston a atteint une pointe de consommation d’énergie de 77 mégawatts, un record depuis la consolidation du réseau électrique de la municipalité en 2012.

«On est responsables dans le sens où il faut s’assurer que notre capacité peut prendre de grosses pointes. Quand notre génération atteint un maximum, il faut acheter plus d’électricité d’Énergie NB. Pour l’instant, notre réseau peut prendre des pointes comme celle-là, mais à un moment donné, si ça continue de monter il faudra faire des changements pour continuer de le supporter», explique M. Roy.

Même si le réseau électrique d’Edmundston bénéficie d’infrastructures assez solides, il n’est pas à l’abri de tout. Pierre Roy redoute les effets potentiels des changements climatiques.

«On ne sait jamais quand il y aura de grands vents, du verglas et des froids extrêmes. On est la merci de bien des choses. On a été chanceux jusqu’à maintenant, car on n’a jamais eu de grosses intempéries qui ont mis notre réseau en danger, mais ça pourrait venir.»

«On a des planifications à court, à moyen et à long terme. On les suit à la lettre pour prévenir de potentiels bris majeurs. On n’est à l’abri de rien, mais en rendant notre réseau le plus solide et efficace possible, on est en meilleure position pour faire face aux problèmes.»

De plus, Edmundston n’est pas à l’abri des bris sur le réseau d’Énergie NB. Un problème sur l’une de ses lignes de haute tension avait causé, en décembre 2019, une panne majeure au Madawaska. Pour certaines personnes, elle avait duré une quarantaine d’heures.

Au sein même du réseau d’Énergie Edmundston, les équipes en place souhaitent éviter ce genre de situation. Le service compte 18 employés, dont huit monteurs de ligne et quatre techniciens.

«Ça dépend toujours de la panne. Je sais qu’Énergie NB fait de l’entretien dans leur réseau aux alentours d’Edmundston. Si c’est seulement sur notre réseau, on y va tout de suite et on répare le plus rapidement possible. Les employés sont engagés et sont fiers de dire que nous n’avons pas beaucoup de panne. C’est un avantage, car on a des employés du coin qui sont fiers de leur ville et de leur réseau.»

«Cette proximité-là aide, car on connaît pas mal tout le monde alors on peut expliquer plus facilement aux gens ce que l’on veut faire», ajoute Pierre Roy.

De plus, le service Info-panne, disponible en ligne, offre une possibilité de mieux informer les citoyens lorsqu’il y a une panne de courant sur le territoire d’Edmundston.

Bonne cohabitation avec Énergie NB

Au fil des années, Énergie Edmundston et Énergie NB ont bâti leur relation. Dans l’ensemble, les deux entités sont satisfaites de celle-ci.

«Nous avons toujours eu de bonnes relations de travail avec Énergie Edmundston et nous travaillons souvent en collaboration sur des projets qui sont mutuellement bénéfiques pour eux, leurs clients et Énergie NB», a répondu, par courriel, le directeur des communications d’Énergie NB, Marc Belliveau.

«Il faut communiquer pour certaines opérations au quotidien, surtout dans les endroits où nos réseaux se rencontrent et il y a des politiques et des procédures à suivre (…) Mais nous avons un partenariat qui dure depuis longtemps avec Énergie NB et nous collaborons très bien», a ajouté M. Roy.

Cette relation sera peut-être mise à profit une fois de plus dans un avenir proche. Avec l’ajout du village de Rivière-Verte et de certaines parties de DSL dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale, Edmundston y voit une chance d’étendre son réseau davantage.

«C’est dans nos plans. On va négocier pour essayer d’aller plus vite que la dernière fois. Ça avait pris 14 ans à avoir les secteurs Saint-Jacques, Saint-Basile et Verret qui avaient fusionné avec Edmundston en 1998.»

Énergie NB ne s’est évidemment pas engagé concrètement.

«Si une fusion a lieu, on examine la situation au cas par cas pour déterminer la meilleure solution et la nécessité d’une compensation pour l’une ou l’autre des parties», a indiqué Marc Belliveau.

Pour ce qui est de ce qui se produira lorsque l’entente entre les deux groupes arrivera à échéance en 2032, le directeur d’Énergie Edmundston, a laissé entendre que le domaine évolue rapidement.

Il a toutefois ajouté que l’entente sera analysée en profondeur et qu’une décision sera prise en temps et lieu.