Après des années de décroissance, la situation démographique de la Péninsule acadienne semble se stabiliser. Bien entendu, certaines communautés ont connu une diminution de la population, mais plusieurs municipalités et DSL ont vu le nombre de gens croître pour la première fois en plusieurs années.

Les grands gagnants

Chez les grands gagnants de la croissance démographique figure Maisonnette. Selon les données du recensement de 2021 dévoilées la semaine dernière par Statistique Canada, la population de la petite municipalité côtière est passée de 495 à 535 personnes, une augmentation de 8,1%. Pour comparer, la population de Maisonnette avait chuté de 13,6% entre 2011 et 2016.

Il y a quelques mois, l’Acadie Nouvelle avait parlé du phénomène avec le maire Anthony Poirier. Sans donner de chiffre exact, il avait tout de même constaté que de nombreuses propriétés s’étaient vendues au cours des dernières années dans la municipalité.

«C’est un fait intéressant, car on dit souvent que la pandémie n’a pas aidé certaines régions, mais nous, ça nous a peut-être aidés, mais je ne peux pas dire s’il y a un lien direct. D’après ce que j’entends, beaucoup de gens se cherchent des maisons ici à cause de la tranquillité et ainsi de suite. La COVID nous a montré à quel point on est bien dans nos petites régions comme ici. Les prix sont moins élevés qu’en ville, ça peut aider aussi. Beaucoup de gens ont de la famille proche et ils veulent avoir un pied-à-terre dans le coin», avait-il commenté.

D’autres municipalités ont aussi connu une augmentation de leur population, dont Saint-Isidore où le nombre de résidents s’élève maintenant à 810 personnes, une hausse de 6%. La croissance risque aussi de se poursuivre au cours des prochaines années, car la région doit bientôt accueillir 40 nouvelles familles originaires du Maroc.

Shippagan (2672 personnes, hausse de 3,6%), Lamèque (1301 personnes, hausse de 1,2%), Caraquet (4285 personnes, hausse de 0,9%), Bas-Caraquet (1311 personnes, hausse de 0,5%) et Néguac (1692 personnes, hausse de 0,5%) ont aussi profité de la mouvance de la population.

Plusieurs DSL de la Péninsule acadienne ont vu leur population augmentée de manière signifiante, dont Inkerman (712 personnes, hausse de 10,9%), Pokemouche, (535 personnes, hausse de 9,2%) et Miscou (551 personnes, hausse de 4%).

Stabilité et grands perdants

D’autres municipalités ont connu de légères diminutions, mais la population est essentiellement restée stable. C’est le cas à Paquetville (720 habitants en 2016, 718 en 2021), à Tracadie (16 114 en 2016, 16 043 en 2021) et à Bertrand (1166 en 2016, 1153 en 2020).

Grande-Anse est la communauté ayant connu la plus importante diminution de résidents. Depuis le dernier recensement, la population a diminué de 18,7% pour s’établir à 731 personnes. Les fortes variations sont à la mode à Grande-Anse, car entre 2011 et 2016, la population de Grande-Anse avait grimpé de 21,8%.

D’autres petites municipalités n’échappent pas aux tendances baissières, dont Saint-Léolin (615 personnes, diminution de – 4,9%), Le Goulet (749 personnes, diminution de -5,5%) et Sainte-Marie-Saint-Raphaël (820 personnes, diminution de -6,7%).