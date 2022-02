Syndrome neurologique: «Nous méritons des réponses»

De nombreuses questions demeurent sans réponse depuis que Radio-Canada a dévoilé, en mars 2021, que la santé publique suivait un groupe de patients atteint d’un syndrome neurologique inconnu. Samedi, une partie des 48 patients identifiés et leurs familles s’étaient donné rendez-vous à Moncton pour partager leur expérience et exprimer leur frustration.

Portés par un tourbillon d’incertitudes depuis des mois, ils se sont enfin rencontrés au cours de la fin de semaine. Les témoignages poignants se sont succédé pendant près de trois heures.

Depuis 2020, Carol Clark éprouve des symptômes inexpliqués, dont la perte de mémoire, des problèmes de coordination et des difficultés à s’exprimer. Après une longue série d’examens, le Dr Alier Marrero a classé son cas parmi le groupe de 48 patients souffrant d’un trouble neurologique mystérieux.

En juin 2021, la province a annoncé la mise sur pied d’un comité de surveillance composé de six neurologues et d’un responsable de la Santé publique et chargé d’étudier l’ensemble des dossiers des patients soupçonnés d’être atteints. Un rapport devrait être présenté prochainement, mais aucune date de publication n’a été communiquée pour le moment.

Comme plusieurs autres patients, Carol Clark vient de recevoir un message l’informant que le comité de surveillance a réévalué cette décision après avoir examiné son dossier. «Le comité a conclu que vous n’avez pas un syndrome neurologique inconnu», peut-on lire dans la lettre.

Celle-ci ne lui offre pourtant aucun autre diagnostic expliquant la dégradation de son état de santé. Carol ne comprend pas comment les neurologues du comité ont pu en arriver à cette conclusion sans jamais l’avoir contacté.

Derek Cuthbertson a reçu une lettre similaire au cours des derniers jours. Lui aussi souffre d’une mémoire défaillante, il peine à articuler et à se concentrer. Le comité ne le considère désormais plus comme un cas suspect. «Si je ne n’est pas une maladie inconnue, qu’est-ce que c’est? On ne me le dit pas», s’insurge le citoyen de Riverside-Albert, déterminé à obtenir des réponses. «Je suis comme un chien avec un frisbee, je ne lâcherai pas!»

En octobre 2021, la ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick Dorothy Shephard a remis en question en question l’existence d’un trouble neurologique inconnu, soulignant que 46 des 48 cas ont été signalés par le neurologue Alier Marrero de Moncton. Le médecin, qui a été écarté de l’enquête, continue de croire à l’existence d’un nouveau syndrome et propose la mise en place d’une commission d’enquête nationale.

Steve Ellis dénonce un manque d’empathie et de transparence de la part de la ministre de la Santé Dorothy Shephard. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Désemparées, pleines de doute, de nombreuses familles se questionnent sur l’existence d’une maladie neurologique inconnue. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Jill et Tim Beatty tentent de comprendre de quelle condition leur défunt père était atteint. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre.

«On ne nous parle pas»

Samedi, plusieurs participants se sont portés à la défense du neurologue. Steve Ellis, qui a créé un groupe de soutien pour les patients et leurs proches, souhaite que le Dr Marrero soit libre de mener des recherches avec l’appui de l’Agence de la santé publique du Canada. Il déplore l’absence de communication directe avec le groupe de patients.

«Il est clair que le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’était pas préparé à gérer une telle crise sanitaire. Leur manque de transparence est atroce», lance-t-il.

Son père, Roger Ellis, fait partie des 48 cas suspects. Depuis juin 2019, la santé du Néo-Brunswickois n’a cessé de décliner et son cas laisse les experts perplexes.

«Papa a subi des scans, des procédures et des tests sans arrêt. On nous dit constamment qu’il n’a pas la démence. Ce n’est pas Parkinson, ce n’est Alzheimer, ce n’est pas l’épilepsie, ce n’est pas un AVC. Le cerveau de mon père se meurt et nous ne savons toujours pas pourquoi», mentionne Steve Ellis.

«On ne nous parle pas, on ne nous pose pas de questions, on ne fait pas partie d’une conversation. Nous avons de grandes inquiétudes parce que nous sommes ceux qui sont le plus touchés et pourtant nous sommes ceux qui en savent le moins.»

Laissés dans le noir

Perte de mémoire, douleurs, fatigue, manque d’équilibre, problèmes de vision, symptômes similaires à la démence, Gabrielle Cormier, âgée de 20 ans, a vu son état se détériorer à grande vitesse depuis deux ans. Les proches de la jeune femme de Dalhousie dénoncent le silence du gouvernement dans cette affaire et estime que l’enquête a ralenti depuis que le ministère de la Santé a mis fin à la collaboration avec le groupe de travail fédéral-provincial.

«Ils ont pris le contrôle de l’enquête et nous ont laissés dans le noir», déclare sa belle-mère, Stacie Quigley Cormier. «Si Dr Marrero avait été chargé de l’enquête, nous aurions eu des mises à jour régulières. Il a été un exemple d’espoir, de compassion, de gentillesse et de professionnalisme.»

Peu rassurée par le travail mené par la province, la famille s’est tournée vers la University Health Network’s Movement Disorder Clinic à Toronto, que visitera Gabrielle prochainement.

Jill et Tim Beatty ont perdu leur père Laurie en mai 2019, après avoir assisté au déclin rapide de ses fonctions cognitives. Son cas a été inclus dans l’enquête du Dr Alier Marrerro et ils ont participé à un long questionnaire de la santé publique. Voilà déjà de longs mois qu’ils attendent une mise à jour. Tous deux réclament que des tests soient menés pour confirmer ou infirmer la présence de toxines dans les tissus des patients décédés. «Nous méritons des réponses», exprime Tim Beatty. «Nous ne pouvons pas nous taire jusqu’à ce que cela se produise.»