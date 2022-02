Introduction dans une station de radio de Bathurst: report des procédures

Accusé d’avoir omis de se conformer à un ordre du tribunal, d’entrée par effraction et de déguisement dans un dessein criminel, François Ratté n’a pas enregistré de plaidoyer lors d’une comparution qui s’est déroulée lundi en Cour provinciale, à Bathurst.

Par la voie de son avocat, Me Dave Paulin, l’individu originaire de Campbellton a indiqué au juge Éric Sonier qu’il souhaitait remettre à plus tard l’enregistrement de son plaidoyer afin de lui permettre de régler d’autres dossiers qui traînent devant les tribunaux et qui devraient être entendus le 7 mars prochain, en Cour, à Campbellton.

L’accusé, qui est âgé de 36 ans, pourrait ainsi faire face à la justice à un seul endroit et à un seul moment, plutôt que de multiplier les procédures.

La Couronne ne s’est pas opposée à la requête de la défense.

«C’est dans un esprit de vouloir tout régler les dossiers et dans l’intérêt de tout le monde», a souligné Me Yves Duguay.

La prochaine comparution de l’individu doit se dérouler le 21 mars, en Cour provinciale, à Bathurst.

La Force policière de Bathurst avait procédé à l’arrestation de François Ratté tôt en matinée le dimanche 2 janvier.

L’homme se serait introduit par effraction dans la station de radio musicale Bounce FM, qui se trouve sur la rue Saint-Pierre.

La police n’a toujours pas indiqué quels sont les motifs qui auraient poussé l’accusé à se trouver à cet endroit au petit matin.

François Ratté n’en est pas à ses premiers démêlés avec la justice, ayant reconnu sa culpabilité à pas moins de 22 chefs d’accusation reliés à des histoires de vol à l’automne 2013 à Saint-Jean.

Plus récemment, la Sûreté du Québec avait libéré l’individu sur promesse de comparaître à la Cour en août dernier et de garder la paix et d’avoir une bonne conduite.