«Ça doit cesser»: Trudeau invoque la Loi sur les mesures d’urgence

Estimant que « ça doit cesser », le premier ministre Justin Trudeau s’est octroyé des pouvoirs exceptionnels, lundi, en invoquant pour la première fois de l’histoire la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin à l’occupation du centre-ville d’Ottawa et de plusieurs passages frontaliers avec les États-Unis par des manifestants contre les mesures sanitaires.

Lors d’une annonce au ton solennel dans le foyer de la Chambre des communes, M. Trudeau a expliqué que son gouvernement ne laissera pas « des activités illégales et dangereuses » se poursuivre, en référence à ceux qui bloquent des rues et des infrastructures et qui empêchent leurs « voisins » de jouir de « leur liberté ».

Les mesures seront « limitées dans le temps et ciblées géographiquement », a insisté M. Trudeau. Elles seront « raisonnables et proportionnelles » aux menaces à la sécurité du pays.

La Loi sur les mesures d’urgence n’a jamais été utilisée auparavant, mais elle « existe pour une raison », a déclaré le premier ministre. Selon lui, la situation actuelle requiert des outils additionnels qui ne se trouvent dans aucune autre loi d’un quelconque ordre de gouvernement.

Le recours à la loi ne servira pas à déployer l’armée, à suspendre les droits fondamentaux prévus dans la Charte des droits et libertés pas plus qu’à limiter la liberté d’expression ou le droit de manifester pacifiquement, a assuré M. Trudeau.

La loi permettra aux policiers de renforcer leur capacité à imposer des amendes ou à détenir des personnes. Elle contribuera à faciliter le remorquage de véhicules.

Des institutions financières seront autorisées ou auront l’ordre de prendre des mesures pour empêcher le financement de blocages illégaux.

Le premier ministre dit avoir pris sa décision après avoir discuté avec son conseil des ministres, son caucus, les premiers ministres des provinces et territoires ainsi que les chefs de l’opposition.

M. Trudeau avait consulté les premiers ministres sur l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence au début de la pandémie de COVID-19, il y a près de deux ans, mais il a répété à plusieurs reprises que ce n’était pas nécessaire, car les pouvoirs pertinents pour lutter contre la pandémie étaient déjà en place.

La Loi sur les mesures d’urgence a remplacé la Loi sur les mesures de guerre en 1988 et est plus limitée dans ce qu’elle peut permettre, en incluant notamment l’exigence d’une surveillance parlementaire. Toutes les mesures invoquées en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence doivent également respecter la Charte des droits et libertés.

La Loi sur les mesures de guerre a été utilisée à trois reprises, notamment pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, ainsi que pendant la crise du FLQ au Québec en 1970.

« Ces blocages sont illégaux et si vous y participez toujours, le temps de rentrer chez vous est venu », a-t-il lancé aux manifestants.

L’agence des services frontaliers du Canada est en train de refuser l’entrée à des citoyens étrangers qui tentent d’entrer au pays pour participer à des blocages, a mentionné M. Trudeau lors de la conférence de presse.

Plus tôt lundi, le premier ministre a consulté ses homologues des provinces et territoires sur l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence, au cours d’un entretien téléphonique, après avoir rencontré son conseil des ministres dimanche.

En point de presse à Longueuil, le premier ministre québécois François Legault a signalé qu’il s’y opposait catégoriquement.

Le NPD prêt à appuyer

En marge d’un événement virtuel, le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a affirmé que sa formation appuierait le gouvernement pour faire passer le recours à la loi devant le Parlement.

« On doit utiliser tous les outils nécessaires pour régler cette crise et on va appuyer s’il y a un vote au Parlement », a-t-il indiqué en réponse à une question d’un journaliste.

M. Singh estime que le fait de devoir recourir à cette loi constitue un constat « d’échec » et la preuve du « manque de leadership depuis des semaines » du premier ministre Trudeau.

Le chef néo-démocrate s’est par ailleurs dit « ouvert » à appuyer un éventuel recours à l’armée pour protéger des infrastructures critiques comme les ponts et les frontières.

La Loi sur les mesures d’urgence ne devra en aucun cas affecter le Québec, a défendu le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, en conférence de presse.

« Le gouvernement du Québec et nous ne voulons pas que cette loi soit implémentée sur le territoire québécois », a-t-il dit, plaidant qu’il n’y aurait « aucune nécessité, pertinence ou légitimité » à la chose, puisque la province est selon lui en contrôle de la situation.

Il a prévenu que son parti s’opposera à la motion si celle-ci n’offre aucune assurance concrète en ce sens.

À savoir s’il pourrait appuyer une application de la loi à Ottawa, M. Blanchet n’a pas voulu se prononcer, expliquant que « notre vote sera conditionné par ce que contiendra la motion ». Il a toutefois confié avoir « des doutes importants » sur la nécessité de telles mesures, alors que des policiers normaux ont pu libérer le pont Ambassadeur par eux-mêmes dimanche.

La cheffe conservatrice par intérim, Candice Bergen, a pour sa part demandé si M. Trudeau estime que les manifestations représentent une menace à la sécurité du pays, comme l’exige la Loi sur les mesures d’urgence.

Elle a aussi réclamé que le gouvernement cesse de « diviser, stigmatiser et traiter de noms » des manifestants et d’appuyer la motion « raisonnable » de son parti exigeant un plan de levée des mesures sanitaires d’ici la fin du mois.

Cette motion a finalement été défaite après la période de questions, à 185 voix contre et 151 en faveur.

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a rétorqué que « des députés de l’opposition ont été « presque irresponsables et imprudemment complices ».

« Ce pays fait face à une attaque ciblée et coordonnée financée en grande partie par l’étranger contre les infrastructures critiques et nos institutions démocratiques. Les blocages frontaliers illégaux visent clairement à nuire au Canada et à faire mal aux Canadiens », a-t-il déclaré en ajoutant que le fédéral était prêt à faire tout le nécessaire pour rétablir l’ordre.