Meurtre non prémédité: Marcel Savoie condamné à la prison à vie

Marcel Savoie, de Saint-Édouard-de-Kent, est condamné à la prison à vie pour le meurtre non prémédité d’Elias Bastarache. L’accusé ne sera pas éligible à une libération conditionnelle avant 12 ans.

Marcel Savoie avait plaidé coupable à des accusations de meurtre au second degré le 8 novembre dernier. L’homme âgé de 35 ans a reçu sa sentence lundi, en présence de son avocat Sylvain Pelletier et de la procureure de la Couronne, Mélanie Poirier LeBlanc.

«Il n’y a pas de crime plus sérieux que le meurtre», a rappelé le juge Jean-Paul Ouellette lors du prononcé de la sentence, à la Cour du Banc de la Reine de Moncton. Il a tenu l’accusé entièrement responsable de la mort d’Elias Bastarache, âgé de 67 ans, de Sainte-Marie-de-Kent.

L’affaire remonte au 21 février 2020, alors que des membres de la GRC se sont rendus sur les lieux du crime, après avoir été informés d’un décès. À leur arrivée, les policiers ont découvert le corps inerte de la victime.

Fil des événements

La procureure de la Couronne, Mélanie Poirier LeBlanc, a présenté lundi un exposé conjoint des faits.

Le 21 février, vers 14h05, la GRC de Richibucto a reçu un appel pour se rendre au 3410, route 515, à Sainte-Marie-de-Kent, relativement à une mort subite. La plaignante, Rita Cormier, avait appelé le 911 pour signaler qu’elle avait retrouvé son frère, Elias Bastarache, couché au sol dans son garage. Les ambulanciers paramédicaux ont constaté que la victime avait une blessure évidente à la tête.

La GRC a observé une éclaboussure de sang sur le véhicule jaune à côté de la victime, ainsi qu’une autre sur le mur de l’autre côté du corps inerte.

L’enquête policière a démontré que le 20 février, entre 11h et midi, la victime s’est rendue au Foyer Chez Jeannine, situé à Bouctouche, où son ami Emery Girouard est locataire. M. Bastarache voulait parler à Mario Girouard, le fils d’Emery.

Jeannine Carroll, propriétaire du foyer, l’a accueilli et a tenté de localiser Mario Girouard dans la résidence. À un moment donné, Elias Bastarache a agrippé la femme par les cheveux et l’a frappé dans le dos. Mario Girouard a entendu Mme Carroll crier son nom et a vu M. Bastarache qui allait la frapper. Il a réussi à amener l’homme à l’extérieur pour le calmer.

Après son départ, Mario Girouard est allé marcher et a rencontré Robert Langlois, un autre résident du foyer, qui était passager dans un camion conduit par l’accusé, Marcel Savoie. Mario Girouard a raconté ce qui s’était passé au foyer. Marcel Savoie aurait répondu: «C’est bon, assez.» Selon Mario Girouard, le ton de voix de Savoie l’avait porté à croire qu’il était, selon ses termes, «à la chasse», et qu’il cherchait Elias Bastarache.

Durant l’après-midi, Emery Girouard a discuté avec Robert Langlois et un autre homme dans le stationnement de la Coop de Bouctouche. Le conducteur était inconnu d’Emery Girouard, mais a plus tard été identifié comme étant Marcel Savoie.

Ce dernier, selon M. Girouard, était furieux et a dit: «Je vais le tuer, je vais le faire.» Il a ensuite quitté en faisant crisser ses pneus.

Robert Langlois habite aussi au Foyer Chez Jeannine. Plus tard dans la même journée, Marcel Savoie est venu le chercher avec son camion.

Après une promenade, ils se sont dirigés vers la résidence de Bastarache. Selon Langlois, ils sont arrivés quelques instants après Bastarache puisqu’il a vu les lumières de son véhicule s’éteindre.

D’après Langlois, Marcel Savoie est sorti de son camion, a enlevé son manteau, a pris une clé à pipe (pipe wrench), a fait le tour du camion et a dit à Bastarache: «J’ai entendu dire que tu aimes battre les femmes.»

Bastarache l’a alors poussé à trois reprises en lui disant: «fesse-moi, fesse-moi». Savoie l’a poussé à son tour et Bastarache est tombée à quatre pattes au sol. Il s’est relevé en disant qu’il allait chercher son fusil. C’est alors que Savoie l’a frappé avec la clé à pipe.

Langlois a expliqué que Savoie a frappé Bastarache avec la clé à pipe au genou, dans le dos, et plusieurs fois sur la tête. Savoie a donné une dizaine de coups, six ou sept lorsque la victime était à terre, alors qu’elle ne pouvait pas se défendre.

Savoie a dit à Langlois qu’il l’avait entendu prendre son dernier souffle, et que Bastarache était mort. Il a ensuite rangé la clé à pipe dans son camion.

Savoie a expliqué aux enquêteurs qu’après les événements, Langlois et lui se sont rendus dans un chemin de terre de Saint-Édouard-de-Kent, où il a lancé l’arme dans les bois.

Le 27 février, Marcel Savoie a été arrêté à Dixon Point en lien avec cette affaire.

Le lendemain, avant de se rendre en cour, M. Savoie a guidé les policiers vers l’endroit où il s’était débarrassé de l’arme du crime. Un examen a permis de constater que la clé en question mesurait 24 pouces et pesait entre 10 et 15 livres

Autopsie

L’autopsie a révélé que les blessures de la victime étaient concentrées à la tête avec de multiples lacérations à l’arrière, de multiples fractures complexes avec effondrement de la boîte crânienne. La cause du décès est attribuable à un traumatisme contondant à la tête. Le juge a d’ailleurs mentionné à ce sujet que les photos présentées par la Couronne étaient dérangeantes.

Lettre

Dans une lettre écrite par l’accusé et présentée à la cour lundi matin, Marcel Savoie indique être vraiment désolé pour la peine, la honte et l’humiliation qu’il fait subir à sa famille. À la famille d’Elias Bastarache, il dit être vraiment désolé et regretter ce qui s’est passé.

Avant de prononcer la sentence, le juge Jean-Paul Ouellette a tenu à remercier entre autres Rita Cormier, la sœur d’Elias Bastarache, pour le témoignage qu’elle a fait parvenir à la cour. n

Marcel Savoie de Saint-Édouard-de-Kent a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité lundi, à la Cour du Banc de la Reine de Moncton. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif