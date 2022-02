Recensement: des citoyens auraient disparu à Grande-Anse…

La municipalité de Grande-Anse, dans la Péninsule acadienne, semble être vulnérable aux fluctuations démographiques. Selon le recensement, entre 2016 et 2021, la communauté a perdu 138 résidents, soit 18,7% de sa population. La mairesse Thérèse Haché croit qu’une erreur a été commise et cherche des réponses.

La surprise avait aussi été de taille lors du dernier recensement alors que la population s’est élevée à 899 personnes grâce à l’arrivée de 161 personnes, soit une hausse 21,8%, entre 2011 et 2016.

Cette fois, Thérèse Haché explique mal la perte de 168 résidents au cours des cinq dernières années.

Selon elle, plusieurs s’attendaient à une légère croissance de la population, car de nouvelles familles ont choisi de s’établir à Grande-Anse au cours des dernières années. Par exemple, en 2019, un total de 24 adultes et 11 enfants se sont installés dans la municipalité. Entre 2018 et 2020, quatre nouvelles maisons ont été construites et 16 ont trouvé de nouveaux propriétaires.

«Chaque année, on voit des gens arrivés ici. Ce n’est pas rien. On est un petit village où tout le monde se connaît. On le saurait si autant de gens avaient quitté en si peu de temps. Si on se dit que chaque résidence compte en moyenne trois personnes, ça voudrait dire qu’environ 56 résidences sont vides chez nous, mais à notre connaissance, il n’y a pas de résidence qui n’est pas habitée.»

Il y a 10 ans, lorsque les données du recensement de 2011 ont été publiées, une erreur de calcul a suscité l’incrédulité dans la communauté avoisinante de Saint-Léolin. Initialement, le recensement indiquait que Saint-Léolin avait perdu 245 habitants, soit le tiers de sa population, de 2006 à 2011.

Devant le doute, le conseil municipal a demandé à Statistique Canada de faire une vérification des résultats. Éventuellement, il s’est avéré que le recensement avait assigné par erreur un total de 91 logements privés et une population de 196 personnes à la municipalité de Paquetville. La municipalité a bien perdu de la population entre 2006 et 2011, mais une bien moindre mesure, soit de 6,7%.

Dans le cas de Grande-Anse, le conseil municipal entend également étudier le dossier. Si on tire la conclusion qu’il y a eu une erreur, Thérèse Haché va demander à Statistique Canada de vérifier les résultats.

«Selon moi, les chiffres ne sont pas bons et il faut rectifier le tir.»

Comme plusieurs villages de la Péninsule acadienne, Grande-Anse compte une population vieillissante. Thérèse Haché se demande si des résidents auraient négligé de remplir le questionnaire. Bien qu’il était possible de compléter le recensement par téléphone ou de demander une version papier, le gouvernement fédéral a beaucoup misé sur Internet pour limiter les contacts dans le contexte de la pandémie.

«Beaucoup de choses n’ont pas été faciles depuis le début de la pandémie et je me pose des questions. Notre population est vieillissante et ce n’est pas tout le monde qui est à l’aise avec la technologie. Par exemple, ma mère a 95 ans. Elle ne peut pas remplir toute seule un questionnaire en ligne.»