Steven Laurette subira son procès en mai

Accusé d’avoir omis de se conformer à une ordonnance rendue par un tribunal, Steven Laurette subira son procès à la fin du mois de mai prochain.

L’accusé, qui est âgé de 42 ans, a plaidé non coupable à l’accusation déposée à son endroit.

L’ordonnance interdit à l’accusé de se trouver en présence d’une femme âgée de moins de 18 ans, à moins qu’un adulte au fait de l’ordonnance du tribunal en question ne soit présent.

Le résident de Tetagouche Sud a comparu lundi par visioconférence devant le juge Éric Sonier, en Cour provinciale, à Bathurst.

Le juge Sonier, de même que l’avocat de la défense Me Dustin Caissie et le représentant de la Couronne, Me Yves Duguay, se sont entendus sur les termes d’un procès qui doit se dérouler du 24 au 27 mai.

Une conférence préparatoire au procès doit aussi avoir lieu le 28 mars.

L’exercice est mené afin de permettre au tribunal et aux parties de discuter des questions qui peuvent être résolues plus efficacement avant le début des procédures et de toute autre question semblable.

Parallèlement à la tenue de ce procès, Steven Laurette est aussi en train de subir son enquête préliminaire en lien à des accusations de contacts sexuels auprès d’un enfant âgé de moins de 16 ans et d’agression sexuelle sur une personne âgée de moins de seize ans qui ont été déposées contre lui.

L’individu demeurera incarcéré en attendant la suite de toutes ces procédures.

L’accusé est encore à ce jour considéré comme étant une personne d’intérêt dans l’enquête visant la disparition de Madison Roy-Boudreau, cette jeune adolescente de 14 ans de Bathurst qui manque à l’appel depuis le 11 mai dernier.

Steven Laurette a été arrêté par les policiers le 13 mai 2021, soit à peine deux jours après la disparition de la jeune fille.