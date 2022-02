Trudeau consulte les premiers ministres sur la Loi sur les mesures d’urgence

Le premier ministre Justin Trudeau consulte les premiers ministres des provinces et territoires sur l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence tandis que les blocages antigouvernementaux continuent de paralyser Ottawa et de fermer plusieurs passages frontaliers avec les États-Unis.

M. Trudeau a rencontré son cabinet pour une réunion urgente dimanche soir et était en conversation téléphonique avec les premiers ministres lundi.

Une source au courant de la conversation prévue, qui a parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à discuter publiquement de la question, confirme que M. Trudeau discute avec les premiers ministres de l’utilisation de la législation conformément aux critères de la Loi sur les mesures d’urgence.

La Loi sur les mesures d’urgence permet à un gouvernement d’invoquer des mesures temporaires, notamment d’interdire aux personnes de se rassembler ou de se rendre à certains endroits, pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public et le bien-être public.

Elle n’a jamais été utilisée auparavant. M. Trudeau a consulté les premiers ministres sur son utilisation au début de la pandémie de COVID-19 il y a près de deux ans, mais a répété à plusieurs reprises que ce n’était pas nécessaire car les pouvoirs pertinents pour lutter contre la pandémie étaient déjà en place.

La Loi sur les mesures d’urgence a remplacé la Loi sur les mesures de guerre en 1988 et est plus limitée dans ce qu’elle peut permettre, en incluant notamment l’exigence d’une surveillance parlementaire. Toutes les mesures invoquées en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence doivent également respecter la Charte des droits et libertés.

La Loi sur les mesures de guerre a été utilisée à trois reprises, notamment pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, ainsi que pendant la crise du FLQ au Québec en 1970.