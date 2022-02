Un rassemblement pour sauver la clinique médicale St. Joseph de Dalhousie

Le conseil municipal de Dalhousie s’apprête à tenir un rassemblement populaire afin de réclamer la réouverture de la clinique sans rendez-vous de son Centre de santé communautaire St. Joseph, un service que l’on croit aujourd’hui plus en péril que jamais.

Le 27 janvier, le Réseau de santé Vitalité annonçait la fermeture temporaire de la clinique sur rendez-vous du CSC St. Joseph en raison d’une pénurie de personnel. L’absence de docteurs et d’infirmières praticiennes en nombre suffisant ne permet plus d’assurer la permanence du service. Cet arrêt temporaire est prévu pour une durée minimale d’un mois. Minimale, car au réseau, on avoue que la rareté de la main-d’œuvre pourrait forcer le prolongement de cette mesure.

À Dalhousie, l’optimisme n’est pas au rendez-vous, tout comme la confiance envers la direction de Vitalité. On croit en effet que cette fermeture temporaire n’est qu’un prélude à une mesure plus drastique, nommément l’abandon de ce service au CSC St. Joseph. Cette option n’est pas envisageable aux yeux du maire, Normand Pelletier.

À la suite de l’annonce de Vitalité en janvier, celui-ci avait utilisé les médias sociaux afin de s’adresser directement aux professionnels de la santé dans l’espoir de les convaincre de venir s’établir dans la région. Cette fois, il croit que le moment est venu de mobiliser la population afin d’envoyer un message clair au réseau de santé ainsi qu’au gouvernement.

«Le conseil a décidé de tenir cet événement afin de réveiller les gens, de les sensibiliser à l’importance de cette clinique dans notre région. Si on ne fait rien, c’est certain qu’on va se la faire fermer, et à nos yeux, c’est totalement inacceptable», scande le maire.

Il y a quelques années, la clinique sans rendez-vous du CSC St. Joseph fonctionnait sept jours sur sept, dont cinq à raison de 12h par jour. Par manque d’effectif, on a ensuite réduit ces heures. Depuis quelques mois, elle ne fonctionnait plus qu’avec des infirmières praticiennes et sur rendez-vous. Selon le maire, la clinique pouvait accueillir en moyenne de 60 à 80 personnes quotidiennement.

En entrevue à l’Acadie Nouvelle, il y a quelques semaines, un porte-parole de Vitalité avait expliqué que la décision avait été prise de fermer en raison du manque de médecins ou d’infirmières praticiennes afin de combler les plages horaires de travail. On préférait plus de stabilité plutôt que de constamment ouvrir et fermer le service. On indiquait également que la pratique collaborative installée dans l’établissement semblait donner de meilleurs résultats que la clinique sans rendez-vous.

Le maire de Dalhousie concède qu’il y a eu certains progrès en matière de pratique collaborative. Toutefois, il estime d’un même souffle que cela ne devrait pas se faire aux dépens d’autres services.

«Il manquerait environ 22 médecins dans la région et on nous dit d’éviter l’urgence (de Campbellton), car elle est débordée et qu’il manque là aussi du personnel. Alors vers qui doit-on se tourner pour avoir des soins lorsqu’on a des infections ou des problèmes moins urgents, mais qui nécessitent un examen? C’est exactement le rôle de la clinique, et c’est un rôle très important», indique le maire.

Selon M. Pelletier, ni le Réseau de santé Vitalité ni le gouvernement n’en ferait suffisamment pour recruter en milieu rural, ce qui causerait la problématique actuelle.

«Et c’est d’autant plus dommage que pour la première fois en l’espace de plusieurs décennies, notre ville – tout comme celle de Campbellton – connaît un bilan démographique positif selon les récents chiffres du recensement. On vient d’arrêter de perdre des citoyens, on est en train de renverser la vapeur. Ce n’est pas le temps de nous lâcher», lance-t-il à l’attention de Vitalité et Fredericton.

Le rassemblement est prévu vendredi matin en face du CSC St. Joseph. Le conseil invite la population à se rendre sur place.