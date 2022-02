Bathurst: des améliorations à venir aux installations du parc Coronation

Situé en plein cœur du centre-ville de Bathurst, le parc Coronation aura bientôt droit à une cure de beauté et à l’ajout d’une nouvelle structure de jeux pour les enfants.

Dans le cadre d’une réunion plénière du conseil municipal de Bathurst tenue lundi, la conseillère Penny Anderson a indiqué qu’un mur d’escalade sera entre autres érigé sur le site.

«Il y a du travail préliminaire qui a été effectué, une fois la neige disparue au sol le travail sur le terrain pourra commencer», a indiqué l’élue municipale.

Elle explique que ce sont les enfants les plus vieux (8-13 ans) qui profiteront le plus des nouvelles installations qui se trouveront bientôt au parc.

«Rendus à un certain âge, c’est clair que les enfants n’ont plus de plaisir à se retrouver sur une glissoire, ils veulent quelque chose de différent», a raconté à ce sujet Kim Chamberlain, la mairesse de Bathurst.

Elle ajoute que d’autres améliorations pourraient être apportées au parc Coronation.

Une autre initiative, qui implique le personnel et des élèves de l’école Bathurst High, permettra la plantation de plusieurs arbres fruitiers à l’intérieur du parc dès ce printemps.

Le Comité du parc Coronation avait plus tôt accepté de céder une parcelle de terrain afin d’aider à la réalisation du projet étudiant.

«L’emplacement exact n’a pas encore été déterminé, il pourrait se situer près du jardin Rotary ou à un autre endroit qui se trouve près de l’école», a indiqué la conseillère Anderson

La municipalité va investir 200 000$ en 2022 afin d’améliorer les installations du parc Coronation, et ce après quelques années sans financement direct de cette infrastructure.

Le gouvernement du Canada, par l’entremise de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, contribue à hauteur de 150 000$ aux efforts d’embellissement de l’espace vert.

Le Club Rotary va pour sa part consacrer 50 000$ au cours des cinq prochaines années en vue d’aider à la revitalisation de l’endroit qui est prisé par les résidents de Bathurst.

Le parc Coronation est déjà doté d’une piste de marche, de tables et bancs pour manger ou se reposer, de jeux pour enfants, d’un parc d’eau pour enfants, de sentiers pour les vélos en plus de terrains de baseball et de tennis.

«C’est une place qui est magnifique et très populaire auprès de ses utilisateurs», a résumé la mairesse Chamberlain.