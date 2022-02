Clair attend toujours l’approbation de Fredericton sept ans plus tard

Après sept ans d’attente, le secteur de Clair de la Communauté rurale de Haut-Madawaska attend toujours l’approbation du gouvernement du Nouveau-Brunswick afin de lancer des travaux de modernisation de son réseau d’aqueduc.

En 2015, soit avant l’amalgamation de la Communauté de Haut-Madawaska, l’ancien village de Clair avait obtenu du financement des gouvernements fédéral et provincial pour la remise à neuf d’une partie de ses infrastructures souterraines sur la rue Principale. Le financement, divisé en trois parts égales, s’élevait à près de 5 millions$.

Selon le maire Jean-Pierre Ouellet, l’asphaltage et la réfection des égouts pluviaux sur la route provinciale font aussi partie du projet. Il ajoute que cette partie devait être absorbée par le ministère des Transports et de l’Infrastructure.

«Lorsque l’on a fait notre demande d’emprunt à la Commission des emprunts capitaux, on nous dit qu’ils ont besoin d’avoir la confirmation de tous les paliers de gouvernement et de tous les ministères impliqués.»

«On a la preuve que l’on a le financement du fédéral et de la province. Le problème vient de l’asphaltage et des égouts pluviaux. Ça prend une lettre du ministère des Transports, mais ils ont toujours refusé de nous la donner depuis 4-5 ans.»

Selon M. Ouellet, les travaux ne peuvent commencer sans cette confirmation.

Le temps presse d’ailleurs pour la Communauté de Haut-Madawaska qui doit avoir terminé les travaux d’ici décembre 2022 pour être éligible au financement gouvernemental.

«On n’a pas encore sorti en soumission publique non plus. Ça fait que le temps de passer devant la Commission des emprunts capitaux, le temps d’embaucher une firme pour les travaux, ça nous permet de commencer les travaux en mai-juin pour avoir terminé avant la fin décembre.»

Le projet avait été évalué à près de 6 millions $ à l’époque et ciblait un tronçon d’un kilomètre. Cependant, avec l’augmentation du coût de la vie, le même projet a grimpé à 7 millions $.

Selon le maire Ouellet, cette situation fera en sorte de couper de moitié la distance qui sera améliorée sur la rue Principale du secteur de Clair.

«Il est impossible de faire ça dans cette période, alors on a convenu de faire les travaux sur un demi-kilomètre au lieu de un kilomètre. Les fonds qui ne seront pas utilisés, on veut les prendre pour régler deux autres problèmes sur notre ligne d’eau à Clair», a expliqué le maire.

«On veut construire une boucle dans le réseau, à chaque bout du quartier, afin d’éviter que l’eau soit stagnante et dégage des particules qui viendront changer la couleur de l’eau des résidents. Il faut d’ailleurs qu’ils fassent couler leur eau plusieurs minutes avant qu’elle ne devienne claire.»

Comme il y aura deux contrats différents impliquant deux entreprises différentes, les travaux pourront être réalisés en simultanée et ainsi respecter l’échéancier de décembre 2022.

Au moment d’écrire ces lignes, la municipalité est toujours en attente d’une confirmation du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

«On a bon espoir d’avoir une réponse positive sous peu, mais je dis ça depuis un moment, alors on verra», a mentionné Jean-Pierre Ouellet.

M. Ouellet ne sait pas non plus à quel moment il sera possible d’effectuer des travaux sur l’autre portion d’un demi-kilomètre qui a dû être enlevée.