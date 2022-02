Des entreprises de la Péninsule à la recherche de logements pour leurs travailleurs

Alors que le bassin de gens locaux disponibles pour travailler dans les usines de transformation diminue d’année en année, les employeurs se tournent vers l’étranger pour remplir leurs besoins. Par conséquent, ces mêmes entreprises, à la recherche de logements pour les nouveaux travailleurs, sont devenues parmi les principaux acheteurs d’immobilier dans la Péninsule acadienne.

Dernièrement, les Pêcheries St-Paul, basé à Bas-Caraquet, ont fait l’acquisition de l’ancien siège social de la Fédération des caisses populaires acadiennes au centre-ville de Caraquet. L’entreprise compte convertir les lieux en bureaux et en chambres pour des travailleurs originaires de l’étranger.

D’autres grands employeurs de la région ont aussi acheté des résidences privées, des anciens foyers de soins spéciaux, des motels et d’autres hébergements autrefois destinés aux touristes.

L’entreprise Les Pêcheries Bas-Caraquet fait partie de ce groupe. Elle a récemment acheté un ancien foyer de soins à Saint-Simon afin de loger des travailleurs.

Les Pêcheries Bas-Caraquet sonnent l’alarme depuis plusieurs années en ce qui concerne le manque de travailleurs. Pour tenter d’améliorer ses perspectives, l’entreprise a offert l’an dernier un salaire de base qui dépasse la moyenne de l’industrie, soit 18$ de l’heure, avec des bonis de performance et même une prime de 1000$ au moment de l’embauche.

«La raison pour laquelle les usines de transformation et d’autres entreprises de la région se penchent sur les travailleurs étrangers, c’est que c’est devenu pratiquement impossible d’entièrement combler les postes avec des travailleurs locaux», note Thérèse Allain, copropriétaire de l’entreprise.

Selon elle, la Péninsule acadienne est un peu devenue victime de son succès. Grâce à l’éducation et à la modernisation de la collectivité, les gens se sont rués vers d’autres industries.

«Nous voulons que les gens locaux sachent que les travailleurs étrangers ne sont pas recrutés pour remplacer nos travailleurs locaux, mais pour remplir les postes qu’il nous est impossible de pourvoir. C’est maintenant notre nouvelle réalité», ajoute-t-elle.

Dans un cas comme celui de Saint-Simon, la propriétaire du foyer, qui s’est départie des lieux pour des raisons de santé, s’est assurée que l’ensemble des résidents ont pu être placés dans d’autres foyers de la région, mais parfois ce sont des locataires de longue date qui écopent.

Plus tôt cet hiver, un couple de Lamèque dit avoir eu moins d’un mois pour se trouver un nouveau logement après qu’une usine à Lamèque ait acheté la maison qu’il louait.

Restrictions sur les édifices commerciaux

Bernard Thériault, maire de Caraquet, est bien au courant de la situation actuelle. Plus tôt cet automne, la Ville de Caraquet a lancé une initiative dont l’un des objectifs est d’augmenter le nombre de logements disponibles dans la région. Des projets de construction seront lancés plus tard cette année.

Cependant, il est préoccupé par le fait que l’actuelle pénurie de logements pousse certaines entreprises à s’intéresser à des édifices commerciaux.

«On en parle au conseil. On a avisé les gens qui ont des bâtiments commerciaux à louer qu’on serait beaucoup plus restrictif. On ne veut pas que tous les édifices commerciaux du centre-ville deviennent des résidences pour les travailleurs. On collabore avec eux. On les écoute, on les entend, mais on doit commencer à gérer ça. On a refusé certaines demandes de zonage en leur disant, ‘‘Écoutez, ce n’est probablement pas le meilleur endroit où faire ce projet’’.»

Les îles Lamèque et Miscou comptent aussi un grand nombre d’usines de transformation qui nécessitent des bras supplémentaires.

«Il y a des entreprises qui ont acheté quelques maisons pour les transformer en logements. C’est légitime de leur part, car ils en ont besoin, mais ça réduit aussi la disponibilité d’appartements dans la région. Ce n’est pas quelque chose qui nous avait vraiment frappés avant. Il y a toujours quelque chose de disponible, mais ça allait. Tout d’un coup, il y a eu un boum.»

Comme dans la région de Caraquet, des projets immobiliers sont envisagés à Lamèque prochainement. L’un d’eux devait être lancé en 2021, mais les travaux ont été reportés en raison de la hausse des coûts de construction.

«Disons qu’avec une douzaine de logements de plus, ça aurait répondu à beaucoup de besoins.»