La formation pour devenir pompier volontaire est maintenant offerte en ligne

Des cours virtuels sont maintenant offerts pour faciliter l’accès à la formation pour devenir pompier volontaire.

Pour la toute première fois, des cours sont offerts en ligne, en plus des séances pratiques en personne, ce qui permettra aux candidats de satisfaire plus facilement aux exigences pour devenir pompiers volontaires.

Pour obtenir une certification de pompier volontaire au Nouveau-Brunswick, les candidats doivent suivre plus de 150 heures de formation.

Le Nouveau-Brunswick compte près de 5000 pompiers volontaires, qui protègent plus de 90% du territoire de la province. En 2021, ils ont mené plus de 20 000 interventions, dans des situations allant des incendies résidentiels et des accidents de la route aux feux de forêt et aux demandes d’assistance médicale. Ces bénévoles fournissent un service essentiel aux résidents. – AN