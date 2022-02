Le passeport vaccinal sera graduellement retiré au Québec d’ici le 14 mars

Le passeport vaccinal sera retiré graduellement au Québec.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé mardi après-midi que le passeport ne sera plus requis dès mercredi dans les magasins à grande surface, ainsi que les succursales de la SQDC et de la SAQ.

À compter du 21 février, l’outil ne sera plus exigé dans les lieux de culte.

Puis, il sera retiré complètement à compter du 14 mars, au moment où une majorité des mesures sanitaires aura été abolie.

M. Dubé a expliqué que la situation épidémiologique actuelle permettait le retrait du passeport vaccinal.

Il a souligné que le passeport a contribué à protéger le réseau de santé et a permis à la majeure partie de la population de retrouver une certaine normalité après sa mise en oeuvre en septembre.

Le ministre a conseillé aux Québécois de conserver leur passeport sur leur téléphone, notamment en cas de voyage à l’étranger, mais aussi dans l’éventualité où une prochaine vague nécessiterait de l’exiger à nouveau.

Par ailleurs, le directeur de la santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, a indiqué que le sous-variant d’Omicron BA.2 s’est implanté au Québec et qu’il représente entre 10 et 15 % des cas au Québec. Ce sous-variant serait plus transmissible qu’Omicron.