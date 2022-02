L’organisme voué à accueillir les immigrants dans la PA vit des moments difficiles

Alors que la Péninsule acadienne s’apprête à accueillir un plus grand nombre de nouveaux arrivants au cours des prochaines années, le CAIENA, un organisme dont le mandat est d’assurer leur intégration, vit des moments difficiles.

Selon Ismail Saladhine, l’actuel président du Comité d’accueil, d’intégration et d’établissement des nouveaux arrivants, l’organisme manque les ressources – humaines et financières – pour mener à bien son mandat. Autrement dit, les ressources demeurent les mêmes, même si le nombre de nouveaux arrivants augmente chaque année.

«Le CAIENA fonctionne avec seulement deux employés à temps plein. Il fut un temps où c’était trois personnes, mais nos employés ont commencé à démissionner, non pas parce qu’ils n’aimaient pas leur travail, mais parce que la charge était considérable. Nous avons tout fait pour avoir une quatrième personne mais les gouvernements fédéral et provincial n’ont pas jugé nécessaire l’ajout d’une autre personne», explique Mme Saladhine.

«Notre demande était claire. Elle n’était pas surréaliste. Nous avons demandé un plus gros financement auprès de nos bailleurs de fonds pour justement avoir plus de ressources humaines sachant que nous allions accueillir de plus en plus de nouveaux arrivants à savoir des familles, des étudiants, des personnes seules, etc., mais sans succès», ajoute-t-il.

Depuis quelques années, la Péninsule acadienne accueille un nombre grandissant de résidents nés à l’étranger. Leur nombre risque de grandir dans les années à venir. En 2022, la région de Saint-Isidore va accueillir 40 familles originaires du Maroc. Plusieurs usines de transformation de fruits de mer recrutent aussi à l’étranger pour remplir leurs besoins en main-d’œuvre.

À cause du manque d’employés dans les bureaux du CAIENA, l’organisme se voit parfois obligé de demander un coup de main d’organismes similaires dans d’autres régions du nord du Nouveau-Brunswick.

Kassim Doumbia, maire de Shippagan et l’un des fondateurs du CAIENA, s’inquiète particulièrement de la situation. Il en a récemment pris connaissance après avoir été contacté par Ismail Saladhine.

«Si on veut bien servir et accompagner les nouveaux arrivants, il faut les moyens. Si l’organisme n’a pas les moyens, on essouffle le personnel sur place. À une personne, c’est impossible. Tu ne peux pas gérer un organisme et ensuite demander à cette même personne d’organiser des activités pour faciliter l’intégration. Ça prend de l’accompagnement sérieux pour qu’il ait du succès à moyen et à long terme», dit Kassim Doumbia.

L’une des pistes de solutions envisagées est de demander une participation financière de la part des municipalités, mais cette démarche est toujours embryonnaire. Le sujet sera abordé lors de la prochaine réunion du Forum des maires de la Péninsule acadienne.

«Par les temps qui courent, un organisme comme celui-là est très important, et ce n’est pas le temps de le laisser faiblir. Je veux toutefois mieux comprendre le fond du problème. Il faudra voir comment ça fonctionnait jusqu’à maintenant et pourquoi ça ne fonctionne plus», dit Jules Haché, maire de Lamèque et président du Forum des maires.