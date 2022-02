Moncton: le nombre d’entrées par effraction bondit de près de 50%

Le nombre d’entrées par effraction dans le Grand Moncton a bondi de près de 50% lors des trois premiers trimestres de 2021 comparativement à la même période en 2020.

Selon le rapport trimestriel du détachement Codiac de la GRC présenté lors de la dernière réunion de l’Autorité policière régionale de Codiac (ARPC), la quasi-totalité des indicateurs portant sur des crimes contre la propriété a connu une tendance à la hausse.

Par exemple, le nombre d’entrées par effraction dans la région de Moncton est passé de 596 pour les trois premiers trimestres de 2020 à 878 pendant la même période en 2021.

Les entrées par effraction dans les résidences ont augmenté de 57%, passant de 174 (avril à décembre 2020) à 273 (avril à décembre 2021).

D’après Ron DeSilva, surintendant du détachement Codiac de la GRC, ces augmentations s’expliquent en partie par des vols dans des cabanons situés sur les terrains de résidences privées, principalement au centre-ville de Moncton ou dans le nord de la ville.

M. DeSilva dit aussi avoir constaté une augmentation des vols dans les boîtes postales communautaires de Postes Canada.

«Notre unité de réduction de crimes travaille beaucoup là-dessus, a dit le surintendant. L’information est compilée par nos analystes et on redirige ensuite nos ressources vers les suspects ou les régions de la ville où on pense que ces crimes sont susceptibles d’arriver.»

Le rapport présenté par la GRC fait aussi état d’une augmentation des entrées par effraction dans les entreprises de la région.

Lors des trois premiers trimestres de 2020, les forces de l’ordre ont reçu 171 signalements à cet effet. Pendant la même période en 2021, c’était 278 signalements, une augmentation de 63%.

Le rapport de la GRC indique aussi que, faute de preuves, les forces de l’ordre n’ont pas réussi à classer 76% des crimes contre la propriété dans les 12 mois suivant leur signalement.

Plan stratégique

L’APRC n’a pas voulu commenter le rapport trimestriel de la GRC. Son président par intérim, Don Moore, affirme qu’un nouveau plan stratégique est toutefois en préparation afin de déterminer les priorités en matière de services policiers pour la région du Grand Moncton.

Cette démarche devrait contribuer à déterminer là où il existe des problèmes en matière de surveillance policière – notamment toute la problématique entourant les entrées par effraction – et trouver des stratégies afin d’y remédier.

«L’APRC vient d’entamer un processus afin de créer un nouveau plan stratégique sur les services policiers dans le Grand Moncton pour les prochains 3 à 5 ans, dit M. Moore. On veut développer une stratégie et définir quelles devraient être les priorités pour les forces de l’ordre en misant sur un engagement communautaire.»

M. Moore indique que la nouvelle stratégie devrait comprendre des indicateurs de rendement permettant de mesurer les succès et les ratés en fonction des priorités établies.

Des rencontres devraient commencer dès le mois de mars avec différents acteurs communautaires, notamment les élus des villes de Moncton, Riverview et Dieppe, la Chambre de commerce du Grand Moncton, le YMCA ou Rivière de la fierté, ajoute Don Moore.

L’APRC a retenu les services de deux entreprises afin de l’appuyer dans cette démarche.

Le plan stratégique, précise Don Moore, ne vise pas à décider si les villes de Moncton, Riverview et Dieppe devraient renouveler leur contrat avec la GRC ou plutôt procéder à la création d’un service de police municipal.