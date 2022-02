Réforme de la gouvernance locale: Lac-Baker garde espoir

Le conseil municipal de Lac-Baker a finalement pu s’entretenir avec le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, mardi. À la lumière de ce qui s’est dit au cours de cette rencontre, la municipalité garde toujours l’espoir de ne pas être fusionnée.

Depuis la parution du livre blanc, où le ministère propose de regrouper Lac-Baker avec le reste de la Communauté rurale de Haut-Madawaska, des citoyens du village de quelque 700 habitants font des pieds et des mains afin d’infirmer la décision de M. Allain.

Selon la mairesse Roseline Pelletier, c’est à la suite d’une campagne publicitaire exposant la position du village dans divers médias qu’elle a reçu un message du ministre qui a partagé son intention de rencontrer le conseil municipal.

«C’est à la suite de tout ça que nous avons un courriel du ministre qui voulait nous rencontrer virtuellement. J’ai consulté le conseil et on préférait le faire en personne, car c’est plus productif.»

«Je crois que c’est tout ce travail dans les médias qui l’a fait bouger. C’était important de le faire, car c’est l’opinion publique qui peut parfois faire changer un gouvernement de position.»

Les membres du conseil se sont donc déplacés mardi matin pour prendre part à une discussion d’environ une heure avec le ministre. Selon Mme Pelletier, la discussion a permis aux représenter de Lac-Baker d’exposer leurs arguments en personne.

«Ça s’est bien passé dans le sens où l’on a pu s’entendre et se parler face à face. C’était une première et ç’a été apprécié.»

Selon la mairesse Pelletier, le ministre ne fera connaître sa décision que la semaine prochaine. Le conseil municipal lui a d’ailleurs remis une proposition composée d’arguments expliquant pourquoi le village mérite de conserver son indépendance.

«Je ne parlerai pas du contenu exact ni de la teneur de la proposition pour l’instant, mais nous avons eu une discussion ouverte et on verra quelle sera la réaction du ministre la semaine prochaine.»

Selon Roseline Pelletier, le ministre Allain a fait preuve d’assez d’ouverture pour laisser supposer au conseil de Lac-Baker qu’il avait encore des chances d’arriver à ses fins.

«Vous me direz peut-être que je suis un peu sur la clôture, mais j’évalue à 50-50 les possibilités qu’il réponde positivement à notre demande, alors on verra.»

Pour ce qui est des arguments de Daniel Allain au cours de cette réunion, la mairesse de Lac-Baker estime que ce sont les mêmes qui ont été exposés à maintes reprises au cours des dernières semaines.

«Il nous a répété la position du gouvernement, que l’on connaît, qui est dans le livre vert et le livre blanc. Selon moi, il n’avait rien de nouveau à offrir mis à part exposer la position du gouvernement au moment où l’on se parle.»

En attendant la réponse du ministère, Mme Pelletier a soutenu que la communauté allait tout de même continuer son travail de remise en question de la réforme.