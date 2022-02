Un prix national d’excellence en droit pour un avocat de Bathurst

Me Basile Chiasson, un avocat de Bathurst, est le récipiendaire du prix national pour le droit 2022 Ramon John Hnatyshyn.

La récompense est décernée annuellement par l’Association du Barreau canadien, une association qui compte plus de 36 000 avocats à travers le pays.

Le lauréat est le premier avocat acadien et néo-brunswickois à recevoir cette distinction et le deuxième en provenance de l’Atlantique

Originaire de Shippagan, Me Chiasson a été admis au Barreau du Nouveau-Brunswick en 1983 après l’obtention de son diplôme de la Faculté de Droit de l’Université de Moncton.

Il est également détenteur d’une maîtrise en droit de l’université York de Toronto.

Une semaine après l’obtention de la prestigieuse récompense, le niveau de fierté et de satisfaction était toujours palpable chez l’avocat spécialisé dans les litiges civils.

«Ça fait du bien et ça permet de garder le sourire au visage pendant quelque temps!», a souligné Me Chiasson.

«J’ai regardé la liste des lauréats précédents et ça m’a paru inconcevable de recevoir un prix comme ça, il y a de gros joueurs», a ajouté le lauréat.

Cette liste comprend entre autres John Gomery, le juge canadien connu pour sa présidence de la Commission canadienne d’enquête sur le scandale des commandites.

Le récipiendaire du prix Ramon John Hnatyshyn a raconté avoir été tellement surpris de recevoir cette récompense qu’il croyait à une arnaque en ligne lorsqu’il a reçu un message l’informant de la bonne nouvelle.

Le prix d’excellence du Barreau canadien souligne l’ensemble de l’œuvre d’un de ses membres plutôt qu’un exploit quelconque réalisé durant l’année, a raconté Basile Chiasson.

Cette récompense octroyée à l’avocat de Bathurst s’ajoute au prix de Juriste de l’année de l’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick obtenu en 1994 et au prix de Service exceptionnel de la division du Nouveau-Brunswick de l’Association du Barreau canadien en 2004 et en 2020.

La publication en 1989 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick annotées et les conférences livrées au Nouveau-Brunswick, au Canada et aux États-Unis par Basile Chiasson ne sont pas non plus étrangères au prix qui vient de lui être remis.

Sur le point de célébrer 40 années de métier, celui qui œuvre au sein de la firme d’avocats Chiasson & Roy n’entend pas profiter de la récompense pour tirer sa révérence au sommet de la gloire et avec la satisfaction du devoir accompli.

«Au contraire, ça ne fait qu’alimenter la passion et me donner encore plus le goût de continuer à pratiquer le droit. C’est comme si je venais de gagner la Coupe Stanley», a précisé Me Chiasson, qui a également flirté avec l’enseignement à la faculté de droit de l’Université de Moncton à une époque pas si lointaine.