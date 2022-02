Brandissant la loi fédérale, la police somme les manifestants de quitter Ottawa

Cette fois munies de la Loi fédérale sur les mesures d’urgence, les autorités policières ont demandé à nouveau mercredi aux manifestants stationnés au centre-ville d’Ottawa de partir.

Des policiers ont marché le long de la rue Wellington en distribuant des avis aux manifestants qui y campent, leur disant de « quitter les lieux maintenant ».

Ce n’est pas la première fois que la police lance un tel avertissement, mais c’est la première fois qu’elle le fait depuis que le gouvernement fédéral a invoqué une loi qui donne aux corps policiers de nouveaux pouvoirs pour prendre la situation en main.

Les manifestants qui paralysent la colline du Parlement depuis près de trois semaines ont qualifié le recours à la Loi sur les mesures d’urgence de tactique alarmiste.

Les camions, les véhicules récréatifs et les autres véhicules arborant des drapeaux ou des bannières canadiens portant le mot « liberté » en lettres géantes étaient toujours stationnés mercredi matin le long des grilles de la colline du Parlement, sur la rue Wellington. Les manifestants soutiennent qu’ils resteront sur place jusqu’à ce que toutes les restrictions sanitaires soient levées.

L’avis aux manifestants indique que quiconque bloque les voies de circulation, ou aide les autres à les bloquer, enfreint la loi et pourrait être arrêté. La police prévient également que la Loi sur les mesures d’urgence donne aux policiers le pouvoir de saisir les véhicules dans la manifestation et d’interdire aux personnes de se déplacer dans une zone désignée.

« Cela signifie que quiconque venant à Ottawa dans le but de se joindre à la manifestation en cours enfreint la loi », indique l’avis aux manifestants.

Le premier ministre Justin Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence lundi, pour la première fois de l’histoire du Canada. Les détails des règlements contenus dans les décrets du Cabinet ont été publiés mardi soir.

En vertu de la loi, il sera interdit d’amener des enfants aux blocages antigouvernementaux, de participer directement aux manifestations ou d’apporter une aide telle que de la nourriture ou du carburant aux personnes impliquées. Les contrevenants pourraient écoper d’une amende pouvant aller jusqu’à 5000 $ ou d’une peine de cinq ans de prison.

Les blocages ne seront plus autorisés sur la colline du Parlement et les rues avoisinantes, les résidences officielles, les monuments de guerre, les aéroports, les ports, les passages frontaliers, les jetées, les phares, les canaux, les ponts interprovinciaux et internationaux, les hôpitaux et les cliniques de vaccination contre la COVID-19, les corridors commerciaux et les infrastructures nécessaires à la fourniture de services publics, y compris la production et la transmission d’électricité.

Les décrets du Cabinet sont maintenant en vigueur, mais doivent tous être confirmés par des motions à soumettre à la fois à la Chambre des communes et au Sénat pour un vote.

Le gouvernement pourrait prendre jusqu’à la semaine prochaine pour déposer la motion invoquant la loi elle-même, mais n’a que jusqu’à jeudi pour le faire pour les motions sur les pouvoirs spécifiques en cours d’adoption, qui resteront en vigueur pendant 30 jours, à moins que le gouvernement ne les révoque plus tôt.