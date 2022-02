Des DSL francophones feront partie de la CSR de Miramichi

Contrairement à Néguac, qui continuera de faire partie de la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA), les DSL francophones et anglophones environnants feront toujours partie de celle du Grand Miramichi.

Après plusieurs semaines de délibération, Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux, a récemment tranché que Néguac va continuer de faire partie de la CSRPA, malgré la volonté du conseil municipal de rejoindre celle de Miramichi.

Le jour du dévoilement de la réforme sur la gouvernance locale, la communauté s’est trouvée isolée du reste de la Péninsule acadienne, car la réforme prévoit aussi la création d’une entité francophone avec une importante minorité anglophone avec les DSL environnants de Néguac.

«Les comités locaux des DSL ont demandé à être réunis en une seule entité et à être transférés à la CSR du Grand Miramichi. Comme dans le cas de Néguac, il est toujours possible de réexaminer cette décision à l’avenir, mais pour l’année à venir, ils feront partie de la CSR du Grand Miramichi», répond Vicky Lutes, porte-parole au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

Il y a quelques mois, Mireille Caissie, présidente du DSL de Fair Isle, a offert des précisions sur ce qui a motivé le raisonnement des communautés non incorporées. Les DSL auraient pu se regrouper avec Néguac, mais en fin de compte, la préférence a été de définir sa propre vision au lieu de se joindre à une entité existante.

«C’est nouveau et on attend encore les détails sur comment ça va se dérouler. Je pense qu’en général, la communauté est assez contente avec le choix. D’autres options avaient été proposées, comme se joindre à la municipalité, mais pour nous, ce n’est pas que nous étions contre l’option, mais nous étions contents d’avoir le choix de prendre nos propres décisions et de maintenir un caractère rural.»