Dieppe: jusqu’à 2100$ d’amende pour une pelouse trop haute

La Ville de Dieppe entend forcer ses résidents à tondre leur gazon. Ceux dont la pelouse dépassent 20 cm pourraient recevoir une contravention allant de 140$ à 2100$.

Ce nouveau règlement a été adopté lundi soir en première et seconde lecture, par six voix contre deux. Le texte présenté au conseil stipule que «tout propriétaire ou locataire d’un terrain doit s’assurer que le gazon, l’herbe et toute mauvaise herbe qui poussent sur son terrain ne mesure plus de 20 centimètres». Moncton dispose déjà d’un arrêté similaire depuis 2018.

Au cours de la réunion, la conseillère générale Mélyssa Boudreau a émis une série d’objections.

«Qu’est-ce qu’on définit comme une mauvaise herbe? Est-ce qu’on choisit une définition environnementale ou esthétique? Les pissenlits, les verges d’or, les asters sont des plantes bénéfiques pour les pollinisateurs alors que le gazon leur est plus néfaste, et l’herbe à poux entraîne la rhinite saisonnière», s’interroge-t-elle.

«Il n’y a que deux sortes de pelouse, le ray-grass et les fétuques. Tout le reste peut être considéré comme de la mauvaise herbe», lui a répondu Stéphane Simard, le greffier adjoint, qui assure que les agents d’exécution des arrêtés ne feront pas preuve d’une grande sévérité. Il indique que la municipalité reçoit des plaintes concernant la présence de pissenlits sur les terrains.

«Ce n’est pas tout le monde qui aime les terrains qui ont l’air négligé.»

En compilant plusieurs études européennes et américaines, Raphaël Proulx, de l’Université du Québec à Trois-Rivières, a démontré que les pelouses forment des écosystèmes de faible biodiversité et que l’état des lieux se détériore davantage quand l’intensité de la tonte augmente, entraînant une baisse dans le nombre d’invertébrés et à un appauvrissement de la diversité végétale.

C’est d’ailleurs l’idée derrière le mouvement No Mow May ou le défi Mai sans tondeuse. L’objectif: permettre aux fleurs printanières de pousser et aider les pollinisateurs tels que les abeilles à se nourrir. La Ville de Dieppe y a participé pour la première fois l’an dernier.

La conseillère Boudreau a demandé – sans succès – qu’une exception soit faite pour le mois de mai.

«La mode du gazon vert change avec ma génération. On se rend compte de l’impact que ça a de valoriser des gazons sans vie», plaide-t-elle.

La plus jeune élue autour de la table note que les pelouses incitent à la consommation d’eau et d’herbicides. La conseillère Corinne Godbout lui a apporté son soutien, expliquant qu’elle aurait aussi souhaité un réglement plus flexible.

«Il faut reconnaître qu’on veut évoluer comme ville sur ces enjeux et qu’on soit ouvert à faire les choses différemment», exprime-t-elle.

S’il note que le défi Mai sans tondeuse a été «une démarche intéressante», Stéphane Simard indique qu’il n’est pas certain que la municipalité reconduira l’initiative.