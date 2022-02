Fredericton: des messages racistes lors du «convoi de la liberté»

Blaine Higgs a qualifié d’inacceptables les messages racistes émis par des manifestants du «convoi de la liberté» à Fredericton pendant la fin de semaine. La veille, la commissaire au racisme systémique, Manju Varma, a critiqué le silence des politiciens à ce propos.

«Les actions des manifestants qui n’étaient pas pacifiques, ou qui encouragent la haine ou la violence, ou qui ciblent des groupes spécifiques, sont inacceptables et il n’y a pas de place pour cela dans notre province», a déclaré Blaine Higgs, mercredi.

Lundi, le premier ministre du Nouveau-Brunswick avait pourtant jugé pacifique le déroulement de la manifestation du 11 février, à laquelle se sont jointes quelques centaines de personnes. Il avait aussi estimé que les protestataires s’étaient bien comportés ce jour-là.

Or, la commissaire au racisme systémique, Manju Varma, a examiné les documents des médias sociaux publiés sur le «convoi de la liberté» pendant la fin de semaine et y a vu des images faisant référence à la suprématie blanche, à l’antisémitisme, à la haine anti-réfugiés et à des doctrines de l’extrême droite.

«Pacifique devrait signifier que chaque citoyen se sentait en sécurité et protégé contre les traumatismes inutiles. Voir des signes tels que […] des références à l’Holocauste provoque des traumatismes inutiles», a-t-elle déclaré le 15 février.

Mme Varma a suggéré que les manifestations à Fredericton étaient une couverture pour un mouvement antigouvernement, anti-pluraliste et de droite qui se développe. Elle a aussi affirmé que l’événement illustrait une haine croissante au Nouveau-Brunswick.

«Adopter une position neutre valide les croyances du soi-disant convoi et légitime l’idéologie haineuse de ses membres comme une idéologie tolérée et soutenue par l’État et les forces de l’ordre», a-t-elle condamné.

Une chroniqueuse du quotidien Le Devoir, Émilie Nicolas, a aussi avancé que les protestations de camionneurs à Ottawa étaient un prétexte à l’action d’agitateurs d’extrême droite, d’islamophobes et de complotistes. Elle a cité des travaux du Réseau canadien antihaine à l’appui de ses propos.

Extrême droite étudiée

L’extrême droite au Canada atlantique est encore peu étudiée. Le professeur de sociologie à l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB), David Hofmann, a toutefois recensé des événements liés à ce courant politique pour une étude parue dans la revue Dynamics of Asymmetric Conflict en 2021.

Son équipe s’est informée dans les médias ainsi que dans les documents gouvernementaux et policiers. Elle pense donc que ses chiffres sous-estiment probablement la réalité.

M. Hofmann a quand même trouvé une forte augmentation de faits liés à l’extrême droite au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-Et-Labrador entre 2016 et 2020. Leur nombre était d’au moins 94 sur cette période.

«C’est un problème et un signal d’alarme, s’est-il inquiété lors d’une conférence organisée par la Société nationale de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et NB Media Coop. En tant que Canadiens, nous avons tendance à être trop complaisants en pensant que les mouvements d’extrême droite sont seulement américains.»

Le professeur a encouragé l’engagement dans les associations citoyennes menant un combat pacifique contre l’intolérance, notamment par le dialogue, même s’il a estimé que la discussion avec les extrémistes est impossible et que la censure est importante.

Le chercheur postdoctoral en sociologie à l’Université de Moncton, Gilbert McLaughlin a réagi en montrant l’inefficacité de l’interdiction de discours dans l’espace public par des régimes totalitaires.

«Parfois, je pense que c’est juste un masque sur la réalité, a-t-il avancé. Ça permet d’oublier un état de fait pendant dix ans pour s’apercevoir ensuite que wow! Il existait.»