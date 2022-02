Les salaires suivront-ils l’inflation galopante?

Qu’il s’agisse de payer son loyer, garnir son panier d’épicerie ou remplir le réservoir de son véhicule, la facture pèse de plus en plus lourd pour les Néo-Brunswickois. Cette perte de pouvoir d’achat sera-t-elle permanente ou passagère?

Au Nouveau-Brunswick, l’indice des prix à la consommation a grimpé de 5,4% en décembre sur une base annuelle. Un tel niveau d’inflation n’a pas été atteint depuis plus de trois décennies.

Selon divers analystes, la hausse des prix de l’énergie, les problèmes de chaîne d’approvisionnement affectant les coûts alimentaires et les sauts des prix de l’immobilier risquent de se prolonger au cours des prochains mois. Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem estime que l’inflation annuelle pourrait osciller autour de 5,0% pendant la première moitié de 2022, ce qui devrait toucher d’abord les Canadiens à faible revenu.

Le prix de l’essence continue de culminer à des sommets jamais vu, il atteignait 158,9 cents le litre en début de semaine au Nouveau-Brunswick. L’économiste Pierre-Marcel Desjardins rappelle que la hausse des prix du carburant ne touche tout le monde pas de la même façon.

«Les gens au milieu rural qui doivent se déplacer sur de longues distances sont plus pénalisés, ça dépend du type de travail que l’on fait.»

L’universitaire note que les programmes de soutien du gouvernement fédéral ont permis de limiter la perte de pouvoir d’achat des Canadiens au cours des derniers mois, et que les salaires ont progressé plus rapidement que les prix au cours des dernières années.

Lors de la dernière année en revanche, la croissance des salaires a dépassé l’inflation dans environ la moitié des professions suivies par Statistique Canada. Face à cette tendance, les organisations syndicales entendent bien exiger des salaires qui augmentent au même rythme que le coût de la vie.

Des hausses salariales au prix de plus d’inflation?

Daniel Légère, président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick, note que la pénurie de main-d’œuvre donne aux employés une plus grande force de négociation. Le nombre d’emplois vacants à travers la province est passé de 9695 à 15 345 entre le premier et le troisième trimestre de 2021.

«Si tu veux garder ta marge de profit, il faut que tu paies tes employés correctement, les travailleurs sont attirés par de meilleures conditions de travail et il y a de plus en plus de compétition», souligne M. Légère.

«Le travail devrait sortir les gens de la pauvreté. Dans les épiceries, les prix sont effrayants. On voit aussi que les jeunes travailleurs n’ont plus les moyens de se payer des maisons.»

Ainsi, Unifor, le plus grand syndicat du secteur privé, a annoncé récemment que les manutentionnaires des entrepôts de Sobeys ont obtenu une hausse salariale de 2,74$ (11,3%) et une majoration salariale totale de 19,5% pendant la durée de l’entente. De son côté, l’Alliance de la Fonction publique du Canada revendique une augmentation de 4,5% par année pendant trois ans pour plus de 165 000 fonctionnaires fédéraux qui négocient actuellement leur nouvelle convention collective avec le gouvernement.

«Si on signe des ententes salariales en projetant que l’inflation des prochaines années sera identique à l’année dernière, cela risque d’amplifier l’inflation», prévient toutefois Pierre-Marcel Desjardins. «Pour absorber ces hausses, les entreprises refléteront ces augmentations des coûts sur leurs prix de façon permanente. On parle de spirale inflationniste.»

C’est aussi la crainte exprimée par Louis-Philippe Gauthier, directeur provincial de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

«Nos membres nous indiquent que les coûts liés à la masse salariale sont les plus inquiétants, viennent ensuite les coûts de l’énergie et les dépenses liées à l’assurance», indique-t-il.

Au Nouveau-Brunswick, le salaire minimum passera de 11,75$ à 12,75$ l’heure le 1er avril, pour ensuite atteindre 13,75$ le 1er octobre 2022.

«On parle de 15 000 personnes qui travaillent au salaire minimum et d’environ 30 000 employés qui verront monter leur échelle salariale», mentionne M. Gauthier.

«Certaines entreprises sont rendues au point où il faut répercuter tous ces coûts sur les biens et les services qu’elles offrent.»

Quels outils à la disposition du gouvernement?

Sur quels leviers les pouvoirs publics peuvent-ils jouer pour contrer ces hausses vertigineuses? Le Nouveau-Brunswick dispose d’une certaine marge de manœuvre.

L’inflation, conjuguée à une consommation soutenue, a débouché sur des recettes liées à la TVH supérieures de 294 millions $ aux prévisions pour 2021-2022. Pierre-Marcel Desjardins souhaiterait voir une partie de ces revenus être investis en faveur de la construction de logements abordables, notamment par le soutien à des coopératives d’habitation, afin d’aider les citoyens les moins fortunés et de calmer la surchauffe du marché du logement.

Sur le plan national, la Banque du Canada peut elle aussi peser. À la fin du mois dernier, elle a toutefois décidé de maintenir son taux directeur inchangé à 0,25%, niveau où il se situe depuis le début de la pandémie. La prochaine décision de la banque centrale à ce sujet est prévue pour le 2 mars, mais son gouverneur a déjà signalé que des hausses de taux d’intérêt étaient à prévoir.

«S’il coûte plus cher d’emprunter, on risque de moins dépenser pour se construire une maison ou acheter certains biens. Cela va faire chuter la demande et donc les prix», résume M. Desjardins.

En revanche, les problèmes d’approvisionnement et les prix de l’essence sont des tendances mondiales sur lequel le Canada a peu d’emprise. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, a créé des goulots d’étranglement et des hausses de prix qui devraient toutefois se normaliser au cours de la prochaine année à mesure que la crise s’estompe, évalue l’économiste.

En revanche, il est plus difficile de prédire où et quand s’arrêtera la flambée du prix de l’essence.

«L’élément clef qui déterminera l’évolution des cours dans les prochains mois, c’est la crise en Ukraine, explique Pierre-Marcel Desjardins. Si on a une guerre en Ukraine et des sanctions économiques contre la Russie, il y a un risque de voir une flambée du prix du pétrole. S’il y a une désescalade et que la Russie retire ses troupes, les prix devraient se stabiliser. Il y a beaucoup d’incertitudes.»