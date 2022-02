Tentative de meurtre à Moncton: un homme fait face à dix accusations

Un homme de 33 ans de Moncton a été accusé de tentative de meurtre et de neuf autres infractions en lien avec un incident impliquant une arme à feu survenu vers la fin de janvier, à Moncton.

Le 29 janvier, vers 8h50, des agents de la GRC se sont rendus sur la rue Lutz, où un incident impliquant une arme à feu s’était produit.

À leur arrivée, les policiers ont trouvé un homme de 44 ans blessé par balle et lui ont administré les premiers soins. L’homme a été transporté à l’hôpital et on craignait pour sa vie.

Le suspect a fui les lieux avant l’arrivée des policiers. La police a jugé qu’il s’agissait d’un incident isolé qui ne répondait pas aux critères nécessitant la diffusion d’un avertissement sur le système En Alerte.

Dans le cadre de l’enquête, la police a identifié un homme de 33 ans de Moncton. L’homme a été arrêté sans incident le 11 février, au petit matin, à une résidence de la rue Park, à Moncton.

Le samedi 12 février, Michael Jean-Paul Aube a comparu en cour provinciale à Moncton, par téléphone. Il a été accusé de tentative de meurtre, voies de fait graves, voies de fait causant des lésions, agression armée, port d’une arme dissimulée, possession de munitions dans un dessein dangereux, possession de munitions contrairement à une ordonnance, entreposage de munitions de façon négligente et défaut de se conformer à une ordonnance de probation (deux chefs d’accusation).

Le tribunal a libéré Michael Jean-Paul Aube sous des conditions strictes. Il comparaîtra de nouveau en cour, le 1 mars.