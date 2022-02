Un épisode de vent, de pluie, de verglas et de neige se dirige vers la province

Après le froid qui sévit depuis dimanche, ce sera au tour du vent, du verglas et de la neige de régner sur la province jeudi et vendredi.

Environnement Canada a émis mercredi matin un avertissement de vent en vigueur pour Moncton et le Sud-Est.

On peut y lire que des rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h sont attendues dans la région, de jeudi après-midi jusqu’à vendredi.

Les rafales pourraient atteindre 100 km/h dans la région de Tantramar Marsh.

«Les bâtiments pourraient être endommagés (bardeaux de toiture, fenêtres brisées). Soyez prêt à adapter votre conduite aux conditions routières changeantes en raison des vents forts», prévient l’agence.

Toutes les autres provinces de la région sont quant à elle sous un bulletin météorologique spécial concernant «d’importantes quantités de neige, de la pluie verglaçante et un refroidissement soudain» à compter de jeudi soir.

Ainsi, pour le Nord, Environnement Canada prévoit des précipitations de neige pouvant atteindre 15 cm ou plus et un épisode de pluie verglaçante qui pourrait durer plus de 4 heures et déverser de 10 à 20 mm de verglas.

«La neige passagère se changera en pluie au cours de la journée de jeudi sous l’effet de vents doux du sud-ouest à l’avant d’un front froid qui s’approche. De l’air froid devrait ensuite affluer rapidement sur le nord du Nouveau-Brunswick plus tard jeudi soir à mesure que le front se déplacera vers le sud depuis le Québec. La pluie se changera rapidement en neige forte ou en pluie verglaçante au passage du front et ces précipitations persisteront jusqu’à vendredi. Une importante accumulation de verglas est possible à certains endroits, ce qui pourrait causer des pannes d’électricité», écrit l’agence.

La baisse rapide des températures jeudi soir entraînera un gel rapide de toute eau stagnante sur les routes ou les trottoirs, ce qui rendra les déplacements dangereux, peut-on aussi lire.

Plus au centre et dans le sud (en incluant le comté de Kent), les accumulations de neige seront de 5 à 15 cm alors que des quantités de pluie pouvant atteindre de 25 à 50 mm sont attendues.

Le tout sera accompagné de rafales maximales de 80 à 100 km/h.

«Les averses de neige se changeront en averses de pluie mercredi soir sous l’effet de vents forts du sud-ouest; les précipitations se changeront ensuite en pluie forte passagère jeudi soir ou dans la nuit de jeudi à vendredi à l’avant d’un front froid. Des inondations seront probables par endroits en raison de la pluie forte qui tombera sur le sol gelé couvert de neige. Afin d’atténuer ce risque, veuillez dégager les collecteurs d’eau pluviale avant l’arrivée ce système, si possible.»

«En plus de la pluie forte, les vents forts du sud-ouest s’intensifieront davantage jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi matin, ce qui pourrait causer des pannes d’électricité.»

«Vendredi matin, les températures chuteront rapidement en dessous du point de congélation du nord au sud au passage du front froid. Pendant cette période, la pluie se changera en neige et il pourrait y avoir de la pluie verglaçante. Toute eau stagnante sur les routes ou les trottoirs gèlera rapidement, ce qui rendra les déplacements dangereux. Les conditions s’amélioreront vendredi après-midi.»