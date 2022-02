Un nouveau guide de sentiers disponible dans la région de Kent

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La Commission de services régionaux de Kent (CSRK), par l’entremise du comité régional de résilience communautaire, présente le nouveau guide des sentiers non-motorisés de Kent.

Ce nouvel outil propose à la population locale et aux visiteurs de découvrir la région de Kent à travers ses espaces boisés, ses rivières et ses côtes. Il consolide plusieurs sentiers variant en longueur et en degrés de difficulté. Ce guide totalise 53 kilomètres de sentiers non motorisés. Selon la CRBE, ce document représente le début d’une initiative plus large visant à étendre à l’ensemble de la région de Kent d’autres sentiers non-motorisés.

C’est la première fois que la CSRK lance un guide regroupant tous les sentiers non-motorisés de la région. Selon la présidente de la CSRK, Pierrette Robichaud, c’est le comité régional de résilience communautaire qui a eu l’idée du projet.

«On l’a créé en se disant qu’il n’y avait pas cette ressource-là dans la communauté», a mentionné Alèxe Deom Tardif, coordonnatrice de la résilience régionale dans la région de Kent. Ce comité a été créé durant la pandémie.

Selon la présidente de la SCRK, durant la pandémie, le gouvernement provincial a voulu établir des comités de résilience communautaire dans chaque région du Nouveau-Brunswick. Celui de Kent est formé de gens de la région, assistés du personnel de la CSRK. Le but de l’initiative est de coordonner les efforts gouvernementaux et communautaires pour que la population en général puisse se remettre des conséquences de la pandémie et renforcer la résilience en vue d’éventuels désastres ou crises.

L’idée du nouveau guide de sentiers était de s’assurer que les gens sachent qu’ils peuvent faire du plein-air malgré la pandémie. «C’est pour donner des outils et des documents aux gens pour qu’ils sachent comment s’adonner au plein-air afin de vivre mieux et en santé», explique Pierrette Robichaud.

«De plus en plus, on a des municipalités et des DSL qui aménagent des sentiers dans leur région. Souvent, ce sont des bénévoles qui croient beaucoup dans le plein-air et qui croient au besoin d’avoir des infrastructures pour aider les gens à faire de l’activité physique. C’est grâce à beaucoup de gens qu’on a des sentiers dans le comté de Kent», exprime la présidente de la CSRK.

La quasi-totalité, si ce n’est pas la totalité des sentiers existants dans la région, sont mentionnés dans le nouveau guide. «D’après moi oui. S’ils ne le sont pas, c’est parce qu’ils ont été faits après le guide. Je sais qu’il y a des sentiers qui sont toujours en train de se développer, c’est pour ça peut-être qu’ils ne sont pas là», précise Pierrette Robichaud.

Le nouvel outil met en vedette certaines merveilles de la région, tel que le sentier Harcourt. Cet ancien sentier du portage des Premières Nations s’étendait entre la rivière Salmon et la rivière Richibucto. Le guide propose aussi les sentiers Pluriel à Grande-Digue. Il met également en vedette les sentiers de la ville de Bouctouche, développés lors de la construction de l’Éco-Centre Irving.

Les circuits Vie active de Cocagne, le sentier Kevin Pitre de Rogersville, les sentiers multifonctionnels de Saint-Antoine, Entre 2 ponts de Saint-Ignace et le sentier de Saint-Paul figurent tous dans le nouveau guide.