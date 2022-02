Vaccination obligatoire de la fonction publique: le N.-B. réévalue sa politique

Le Nouveau-Brunswick se penche à nouveau sur sa politique qui oblige tous les employés de l’État à être vaccinés sous peine d’être suspendus sans salaire, d’après une haute fonctionnaire du gouvernement.

Depuis l’automne, le gouvernement oblige ses employés à présenter une preuve de vaccination à moins d’avoir une exemption valide. Mais le gouvernement réexamine maintenant cette politique, selon Cheryl Hansen, greffière du Conseil exécutif et Chef de la fonction publique.

«Nous ramenons cela pour examen auprès du gouvernement, nous cherchons une orientation par rapport à cette politique», a-t-elle affirmé mercredi lors d’une comparution devant le Comité des comptes publics de l’Assemblée législative.

D’après elle, 484 employés étaient en congé sans solde en date du 19 janvier dans les quatre parties de la fonction publique en raison de la politique de vaccination obligatoire.

La chef de la fonction publique n’a pas précisé pourquoi le gouvernement révise maintenant cette consigne.

Mme Hansen répondait à des questions du chef de la People’s Alliance, Kris Austin.

Le député lui a demandé si le gouvernement prévoyait offrir une paie rétroactive aux employés qui ont été suspendus sans solde en raison de cette politique ou s’ils allaient simplement être payés à partir de leur premier jour de retour au travail.

«Qu’est-ce qu’on fait avec les employés qui ont été suspendus sans salaire pendant ce temps-là? Est-ce qu’il y aurait une paie rétroactive? (…) Est-ce qu’il y a eu une discussion à ce sujet?»

«Pas à ce moment-ci, mais certainement, ce serait l’une des questions dont il faudrait tenir compte», a-t-elle répondu.

Elle précise que ces employés n’ont pas été congédiés et qu’il s’agit plutôt d’une mise à pied temporaire.

«Ils ne sont pas payés, ils ne touchent pas d’avantages sociaux, mais ils ne sont pas congédiés.» Ils ne perdent pas non plus leur pension, selon elle.

La fonction publique du N.-B. est divisée en quatre parties. Parmi les 484 employés en congé sans solde, on retrouve 65 employés des ministères (partie 1), 121 employés des districts scolaires (partie 2), 256 employés des réseaux de santé et des services gérés par Medavie, dont Ambulance NB et le service Extra-Mural (partie 3) et 42 employés des Sociétés de la couronne, comme Alcool NB et les collèges communautaires (partie 4).

Un changement de ton

En janvier, le premier ministre Blaine Higgs a affirmé qu’il avait l’intention de compliquer la vie aux citoyens non vaccinés en imposant de nouvelles restrictions. Il s’est depuis ravisé et il n’envisage plus ces mesures.

La tolérance de la population face aux mesures de santé publique a changé, a-t-il affirmé lundi.

«Je dirais (que ce n’est plus sur la table). Je pense qu’on passe à autre chose en tant que société. (…) Quiconque a regardé le Super Bowl vendredi dernier, il y avait plus de 70 000 personnes. C’est un peu difficile de dire que la vie ne doit pas passer à autre chose, maintenant», a-t-il dit.