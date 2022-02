COVID-19: bars et restaurants rouvrent pleinement

Des propriétaires de bars et de restaurants se réjouissent de rouvrir à plein rendement et de pouvoir placer leurs tables à moins de deux mètres les unes des autres sans panneaux de séparation. L’arrivée en phase 1 du système d’alerte pour la COVID-19 se fait toutefois sans euphorie.

«Ça change de façon tellement constante! Ç’a été vraiment difficile avec l’incertitude créée par les réouvertures et fermetures», explique le vice-président de Restaurants Canada pour l’Atlantique, Luc Erjavec, en cherchant ses notes sur le Nouveau-Brunswick.

Le lobbyiste se réjouit quand même de l’assouplissement des règles sanitaires contre la COVID-19.

«C’est une nouvelle super. Ça va nous aider à revenir sur la voie du rétablissement et, avec un peu de chance, de la profitabilité, commente-t-il. Il y a un coût à demander ces passeports vaccinaux et à porter des masques, mais nous faisons un pas vers la reprise de la confiance des consommateurs.»

M. Erjavec rappelle que les deux dernières années ont été difficiles pour les restaurateurs, dont il estime à 4% ou 5% la marge bénéficiaire avant même la pandémie. Il avance qu’en janvier, 68% des restaurants du Canada atlantique fonctionnaient à perte.

«Le dernier confinement a été le plus dur, raconte-t-il. En décembre, les gens pensaient que la pandémie était presque terminée et se montraient enthousiastes pour la saison de Noël, mais bang! Ils ont dû fermer [à partir du 15 janvier]. Ç’a l’air d’être terminé et j’espère que nous pouvons accélérer l’assouplissement des restrictions.»

Livraisons providentielles

La propriétaire du Whynot BU Brunch Café sur la rue St-George à Moncton, Eunhyun Kim, admet que les confinements ont eu des conséquences sur ses finances. D’autant plus qu’elle a ouvert son établissement il y a juste un an, en pleine pandémie.

«La phase 1 me rend tellement contente, exprime-t-elle. Ça va beaucoup changer les choses. Les gens vont vouloir sortir davantage, même si des experts disent que la COVID-19 deviendra endémique. Maintenant, il y a des médicaments et des vaccins.»

Mme Kim assure quand même avoir fait des bénéfices pendant la première année d’activité de son établissement, notamment grâce à une application internet de livraison de repas à domicile. L’entrepreneuse se félicite de ses dix ans d’expérience en Corée, où elle a lancé plusieurs magasins de mode et un club.

«J’ai loué un petit espace pour devoir payer un petit loyer et ainsi faire des profits, détaille-t-elle. Les propriétaires m’ont aussi donné deux mois gratuits. Ils me soutiennent beaucoup, parce qu’ils veulent avoir une longue relation avec moi.»

Avenir incertain

Marc Leger, propriétaire du Laundromat Espresso Bar et du restaurant Notre Dame de Parkton à deux pas de là, pense que la phase 1 changera peu de choses à ses activités.

«En janvier, février et mars, ce n’est pas trop occupé. Il fait froid, il y a des tempêtes et le monde ne sort pas, indique-t-il. Avec la phase 1, il y aura probablement des rassemblements à dix personnes plutôt qu’à deux. Il n’y aura plus la séparation de six pieds entre les tables. Mais on se lance comme chaque jour ces deux dernières années: au pif.»

M. Leger évite pour l’instant d’ouvrir ses établissements pendant autant d’heures qu’avant la pandémie.

«Ça veut aussi dire que je n’ai pas mon staff présentement. Je ne sais pas si j’aurai de la misère à retrouver des employés, mais il y en a plusieurs qui ont fait une formation et on les a perdus. Y a-t-il vraiment du monde qui veut retourner dans l’industrie du service? Ça va me taper cet été quand je voudrai vraiment ouvrir.»