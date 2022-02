Deloitte créera 200 emplois à Fredericton, Moncton et Saint-Jean

Deloitte procédera à l’expansion de ses activités technologiques au Nouveau-Brunswick. La croissance de son centre de livraison canadien devrait créer environ 200 emplois à temps plein dans le secteur des technologies et des conseils du Nouveau-Brunswick au cours des cinq prochaines années.

Le centre de livraison compte une équipe de spécialistes techniques et fonctionnels qui servent les clients à l’échelle nationale et internationale. Il fournit des services de technologie, de cybersécurité et de transformation des ressources humaines, y compris des technologies infonuagiques, la gestion des données et le développement sur mesure. Établi actuellement à Montréal, le centre prendra de l’expansion au Nouveau-Brunswick, entraînant ainsi l’embauche de personnes à tous les échelons, soit des nouveaux diplômés aux professionnels chevronnés de l’industrie, à Fredericton, à Moncton et à Saint-Jean.

«Nous sommes fiers de l’expansion de Deloitte au Nouveau-Brunswick, a déclaré l’associée directrice de Deloitte en Atlantique, Sheri Penner. L’ajout de ce centre de livraison technique créera des possibilités uniques pour notre population et notre région. Nous sommes heureux de nous associer à nos nombreux intervenants de partout au Canada et au Nouveau-Brunswick pour faire de ce centre une réussite. »

Afin de favoriser la création d’emplois, Deloitte est admissible à un remboursement salarial de la part d’Opportunités NB qui peut atteindre 1,9 million $ sur cinq ans. Selon les estimations, cet investissement devrait avoir une incidence directe de 52,4 millions $ sur le PIB de la province.

Deloitte collaborera avec Opportunités NB pour attirer de nouveaux arrivants dans la province. L’entreprise travaillera également avec divers établissements d’enseignement postsecondaire pour embaucher des diplômés.