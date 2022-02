Fusions: moins de municipalités francophones, moins de pouvoir?

La mairesse de Lac-Baker, Roseline Pelletier, a déclaré cette semaine que la réforme de la gouvernance locale enlèvera un certain poids politique aux communautés francophones. Le ministre Daniel Allain et l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick tiennent toutefois un discours différent.

Selon la mairesse Pelletier, un plus grand nombre d’entités dans les régions francophones seront éliminées. Selon cette dernière, le Nouveau-Brunswick aura 20 municipalités francophones de moins.

Après vérification dans le livre blanc, la province comptera, en effet, une vingtaine de municipalités francophones en moins, alors que du côté anglophone, on n’en perd huit.

«On perd beaucoup plus de gouvernements locaux que les communautés anglophones. Notre poids politique relatif diminue et je ne comprends pas pourquoi cet élément n’a pas été soulevé avant», a mentionné Mme Pelletier.

«Ce genre de point aurait dû être soulevé avant l’adoption du projet de loi, pour nous laisser plus de temps pour voir toutes ces choses que l’on réalise aujourd’hui.»

Évidemment, le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, a une opinion différente de celle de la mairesse de Lac-Baker qui lutte toujours pour ne pas regrouper son village avec la Communauté de Haut-Madawaska.

«Les petites collectivités locales fracturent souvent la voix qui peut être mobilisée lorsque des collectivités locales plus importantes trouvent un terrain d’entente et défendent une position commune. Je pense que cette réforme permet à toutes les régions d’être une force de progrès et de croissance pour l’avenir», a fait savoir le ministre dans une réponse écrite.

L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick abonde dans le même sens que le ministre Allain.

Bien qu’il reconnaisse que l’AFMNB perd effectivement près d’une vingtaine de membres à la suite de ce projet de regroupements, le directeur général de l’association, Pascal Reboul, ne croit pas que cette perte en nombre équivaut à une perte du poids politique francophone au Nouveau-Brunswick.

«En chiffres, oui il y a une perte. Maintenant, on va avoir plus de gens au sein de ces entités (…) Ça permet à ces gens de s’exprimer et ça donne plus de poids aux discours qu’il peut y avoir au sein des municipalités et même au sein de l’AFMNB», a ajouté Pascal Reboul, qui a aussi indiqué que le nombre d’habitants représentés par l’association passera d’environ 310 000 personnes à plus de 370 000 lorsque la réforme sera terminée.

«Il y a moins d’entités, mais elles sont plus grandes avec plus de monde et plus de capacités. C’est quelque chose qui, à mon sens, est plus intéressant.»»

Selon Roseline Pelletier, cet argument ne tient pas la route.

«Face aux municipalités anglophones, ça ne veut rien dire, car il y a déjà beaucoup plus de population anglophone au Nouveau-Brunswick. Une municipalité, quand elle va voir le gouvernement, ça n’a la portée que d’un vote. C’est le conseil qui vote sur certaines choses et non pas les milliers d’habitants dans la municipalité. Ce n’est pas la population qui détermine le poids politique, mais le nombre de gouvernements locaux», a-t-elle soutenu.

De son côté, M. Reboul croit que les gens des districts de services locaux, qui dépendent du ministère et qui n’ont pas de représentants locaux, auront maintenant une entité avec des élus pour les représenter.

Selon lui, le regroupement de communautés francophones laisse plus de place à leur développement.

«Dans les DSL, ils n’ont pas de mot à dire sur le développement du territoire. Il y a des bénévoles qui s’occupent des dossiers, mais ça reste des bénévoles. On ne peut pas faire du développement de la même façon.»

«Je crois que l’on vient donner plus de valeur à la voix des francophones.»

Selon M. Reboul, les prochaines données du recensement de Statistique Canada, par rapport à langue, viendront donner une idée de l’évolution de la langue française dans les communautés de la province. Mais en ce qui a trait à la réforme, celle-ci ne viendra pas enlever de poids aux francophones, estime le directeur général de l’AFMNB.

Avec l’exode de plusieurs francophones des régions rurales du Nord vers de plus grands centres, comme Moncton et Dieppe, le regroupement permet d’ailleurs d’améliorer l’influence des communautés francophones du Nord, a soutenu M. Reboul.

«Soit il y a des collaborations, soit on met en place des regroupements comme celui de la réforme de la gouvernance locale.»

Cependant, ce dernier est bien conscient que tous les problèmes ne vont pas tous se régler au 1er janvier 2023.

«Les bases seront là et après, ce sera du travail qui devra se poursuivre dans le temps, autant dans les communautés que du côté du gouvernement provincial. Ça donne des outils, mais il faut bien les utiliser ces outils.»