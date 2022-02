La police commence à s’approcher des manifestants au centre-ville d’Ottawa

La présence policière au centre-ville d’Ottawa augmente, jeudi matin, alors que les efforts pour commencer à déloger les manifestants autour de la colline du Parlement semblent imminents. Mais les manifestants antigouvernementaux, qui occupent et immobilisent une grande partie du quartier parlementaire depuis près de trois semaines, ne cèdent pas.

Alors que la pluie et le grésil tombaient jeudi matin sur la capitale fédérale, de nouvelles clôtures étaient érigées à partir de 8 h autour de la colline du Parlement et d’autres édifices du centre-ville, notamment le Sénat. Les autorités barricadent encore plus tout ce secteur contre une éventuelle poussée des manifestants qui se trouvent dans les rues en face du Parlement.

Pendant ce temps, au Parlement, le premier ministre Justin Trudeau ouvrait le débat en Chambre sur sa proclamation de la Loi sur les mesures d’urgence.

Un plus grand nombre de policiers, portant des gilets jaune vif, étaient présents jeudi matin dans le centre-ville d’Ottawa. La plupart se déplaçaient en groupes pour distribuer plus de tracts avertissant les personnes présentes de partir, sans quoi elles pourraient être arrêtées.

Les avertissements semblaient avoir peu d’effet sur les manifestants; une femme qui tient deux barbecues criait l’hymne national en français tandis que la police se tenait à proximité. Sur la rue Wellington, alors que la police tentait de distribuer des tracts à certains manifestants, les agents ont été débordés et ils ont rapidement dû reculer.

Plusieurs autobus de la ville avec des policiers vêtus de dossards jaunes sont garés en bordure du quartier, qui comprend la colline du Parlement et plusieurs pâtés de maisons au sud de celle-ci.

Le chef adjoint de la police d’Ottawa, Steve Bell, avait déclaré mercredi que la police était prête à utiliser des méthodes que les gens n’ont pas l’habitude de voir dans la capitale et que des efforts pour nettoyer les rues étaient imminents.

Les policiers ont distribué des avis aux manifestants, les prévenant des arrestations imminentes et des accusations criminelles contre ceux qui siègent au centre-ville et dans un stationnement à l’est du centre-ville, qui est devenu une cour d’approvisionnement pour les manifestants.

Les manifestants sont prévenus que leurs véhicules et autres biens pourraient être saisis, leur permis de conduire suspendu, l’immatriculation des véhicules commerciaux annulée et les comptes bancaires personnels ou professionnels gelés.

Le gouvernement libéral a décrit les blocages aux frontières et à Ottawa comme étant liés à une attaque criminelle hautement coordonnée, ciblée et en partie financée par l’étranger contre les intérêts canadiens.

Ils soulignent l’arrestation de 13 personnes et la saisie de plusieurs armes dans un convoi à Coutts, en Alberta, plus tôt cette semaine, comme preuve d’un élément criminel dangereux impliqué. Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré mercredi que certaines des personnes arrêtées avaient des liens avec des personnes participant à l’occupation à Ottawa.