Les provinces de l’Atlantique ont sous-estimé le nombre de cas de COVID-19

À la fin novembre, le nombre de cas réels de COVID-19 depuis le début de la pandémie en Atlantique était environ deux fois plus élevé que celui officiellement recensé par les provinces, selon une étude.

En date du 21 novembre, 18 064 cas de COVID-19 avaient été répertoriés en Atlantique. Or, grâce aux modélisations effectuées par le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 (GTIC), on estime qu’il y aurait plutôt eu 48 781 infections dans la région. Ainsi, pour chaque cas de COVID-19 confirmé en Atlantique, il y en aurait eu réellement 2,7.

Ces disparités s’expliquent par le fait que les tests communément utilisés pour recenser les infections, soit les analyses de type PCR et les trousses de dépistage rapide, permettent de détecter les infections symptomatiques, qui correspondent à une fraction des infections totales.

Pour avoir l’heure juste, le GTIC, en partenariat avec la Société canadienne du sang et Héma-Québec, mène des analyses sérologiques auprès de donneurs de sang de partout au pays depuis le printemps 2020. Plutôt que de vérifier si les donneurs sont infectés par le virus, ces tests sanguins permettent de détecter la présence d’anticorps produits lors d’une réponse immunitaire à la suite d’une infection antérieure.

Grâce à un modèle statistique développé par des scientifiques affiliés au GTIC, ces données sont combinées à plusieurs autres sources d’information, notamment les taux de positivité rapportés dans les provinces canadiennes, afin d’offrir un portrait plus juste du nombre de Canadiens qui ont été infectés.

«L’estimation des véritables infections a augmenté régulièrement au fil du temps, tout comme le nombre de cas confirmés, écrit le GTIC. Cependant, le nombre d’infections estimatives a augmenté plus rapidement en raison de l’accumulation des cas légers ou asymptomatiques, qui ne font généralement pas l’objet d’un dépistage.»

D’après le GTIC, le nombre de véritables infections a rapidement augmenté dans toutes les régions du pays. Fin novembre, le Canada avait recensé près de 1,8 million d’infections. Les analyses du groupe de travail montrent toutefois que le nombre réel dépassait les 3 millions de cas.

La vague Omicron détectée

Dans son analyse pour le mois de décembre, publiée plus tôt cette semaine, le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 (GTIC) a détecté un bond dans le nombre de Canadiens ayant donné du sang et ayant été infectés par la COVID-19.

La proportion de donneurs présentant des signes d’une infection antérieure était de 6,4 % en décembre, contre 5,1% en novembre.

D’après Timothy Evans, directeur du GTIC, cette augmentation correspond à l’arrivée du variant Omicron au Canada, à peu près au même moment où les centres de dépistages de partout au pays ont été débordés.

«Dans les données les plus récentes, on a un aperçu des deux premières semaines d’Omicron et on voit très clairement le nombre d’infections exploser, d’une manière sans précédent au Canada, dit M. Evans, qui est aussi directeur et vice-doyen de l’École de santé des populations et de santé mondiale de la Faculté de médecine de l’Université McGill. C’est ce à quoi on s’attendait avec ce variant, mais la tendance se confirme dans les analyses sérologiques de partout au pays.»

Avec l’explosion des cas engendrés par Omicron, Dr Evans croit qu’il est particulièrement important d’avoir un portrait plus précis des infections réelles à l’échelle nationale en raison des implications que cela peut avoir sur l’immunité. Par exemple, a-t-on besoin d’une dose de rappel si on a été infecté par le variant Omicron?

«La protection vaccinale et l’historique d’infection ne sont pas homogènes chez les citoyens, ce qui pourrait affecter la protection dont ils bénéficient. Il faut être en mesure de comprendre toutes ces nuances pour bien protéger les citoyens», précise-t-il.

Alors qu’il constate que les gouvernements semblent de plus en plus tentés de calquer leur gestion de la pandémie sur l’humeur des citoyens, Timothy Evans espère que la recherche sur la COVID-19 se poursuivra.

«Plusieurs de mes collègues s’inquiètent que les gouvernements ne s’intéressent même plus à répondre aux questions qui demeurent, notamment sur les effets à long terme de la COVID-19 chez les enfants, alors que la campagne de vaccination ne connaît pas un grand succès dans cette catégorie d’âge. Il est vraiment trop tôt pour dire si la pandémie est finie.»