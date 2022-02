Recensement 2021: de bonnes nouvelles dans la région Chaleur

Le dévoilement récent par Statistique Canada de certaines données du recensement 2021 suscite un certain regain d’optimisme dans la région Chaleur, où la plupart des municipalités ont enregistré un accroissement de la population.

Après un déclin démographique qui s’est fait sentir depuis les années 1980, les municipalités de Bathurst, Beresford, Nigadoo et Petit-Rocher ont toutes vu leur population augmenter l’année dernière selon les chiffres dévoilés la semaine dernière par l’agence fédérale de la statistique.

«Ce sont de bonnes nouvelles! C’est beau de voir des augmentations de la population comme ça et de constater que les efforts de la province et des régions ont porté fruit», a affirmé la mairesse de Bathurst, Kim Chamberlain.

La population de la principale ville de la région Chaleur est ainsi passée de 11 897 en 2016 à 12 157 l’an dernier, ce qui représente une hausse de 2,2% du nombre de résidents.

La dernière augmentation de la population observée à Bathurst remonte à 1971.

Cette année-là, la municipalité comptait 16 674 résidents. La population a ainsi chuté de 37% à Bathurst au cours des 50 dernières années.

«Jusqu’aux années 1980, il n’était pas rare de voir des familles avec quatre, cinq ou même six enfants… Une telle chose ne se voit plus de nos jours», a indiqué la mairesse Chamberlain en guise d’explication à cet important déclin démographique.

«La population du Nouveau-Brunswick se fait vieillissante et plus de 100 000 baby-boomers s’apprêtent à partir à la retraite, c’est pourquoi il est important d’aller chercher des gens à l’étranger et dans les autres provinces canadiennes», a ajouté l’élue municipale.

La mairesse de Bathurst est d’avis que cette croissance démographique à Bathurst et dans la région Chaleur est là pour rester.

«Nous avons une très belle place pour vivre, travailler et élever une famille», estime Kim Chamberlain.

C’est dans le village acadien de Nigadoo où la plus forte hausse de la population a été observée dans la région Chaleur, alors que le nombre de résidents est passé de 963 en 2016 à 997 en 2021.

Ce petit boom démographique réjouit bien évidemment le maire Charles Doucet.

«Il y a eu beaucoup d’efforts déployés et un travail incroyable qui a été effectué à l’intérieur de la municipalité.»

«Le portrait est fort simple, il n’y a plus de terrain et de maison à vendre ou de logement à louer à Nigadoo!», a souligné le maire Doucet.

La population du village a tout de même diminué de près de 100 personnes depuis 1981, révèlent des données de Statistique Canada.

«Je crois que c’est à ce moment que le boom vers l’Ouest canadien a commencé et que les gens ont été nombreux à quitter le Nouveau-Brunswick pour s’installer en Alberta», a affirmé le maire de Nigadoo.

Le portrait est passablement moins réjouissant à Belledune, où se poursuit de plus belle un important déclin démographique.

De fait, la population de l’endroit a diminué de presque de moitié depuis 1991, alors que le village qui se trouve à cheval entre la région Chaleur et le Restigouche comptait 2087 résidents.

Aujourd’hui, Belledune ne compte plus que 1325 résidents sur son territoire selon le plus récent recensement. Il s’agit d’une baisse de la population de l’ordre de 6,5% par rapport aux données de Statistique Canada de 2016.

À l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), cette croissance de la population dans la plupart des communautés de la région Chaleur ne représente pas une surprise.

«Cette croissance est loin d’être aussi fulgurante que celle remarquée dans les villes du Sud-Est de la province, mais elle reflète le bon travail qui a été fait par les municipalités», a souligné Pascal Reboul, le directeur général de l’AFMNB.

«Le fait de maintenir une bonne courbe démographique est une responsabilité partagée entre le fédéral, la province et les communautés. Ces dernières se doivent de créer des environnements favorables pour les gens et de faire en sorte qu’ils soient chez eux et se sentent intégrés tant au niveau social qu’au travail», a ajouté le dirigeant de l’organisme.