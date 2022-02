Recommencer à chanter dans les églises

Le Nouveau-Brunswick retournera à la phase 1 de son plan d’hiver contre la COVID-19 à compter de ce vendredi à 23h59. Par la même occasion, de nombreux organismes civiques et sociaux qui enrichissent la vie d’une communauté espèrent qu’il s’agira de la première étape vers un certain retour à la normalité.

Gisèle Benoît est présidente de la Chorale Sormany de Lamèque. En temps «normal», l’ensemble vocal compte quelque 25 membres, mais à cause de la pandémie, il s’est rassemblé seulement une poignée de fois depuis 2020, surtout pour des concerts de Noël.

«Ça fait deux ans qu’on n’a pas vraiment le droit de chanter en groupe. On s’est réuni à quelques occasions spéciales, dont durant le temps des Fêtes, mais à ce moment, ce n’était pas la chorale au complet, car il a fallu chanter avec de la distanciation. Il fallait avoir quatre mètres de séparation entre chaque choriste, ce qui fait que ça peut être difficile d’être 25 à l’intérieur de l’église avec distanciation», dit Gisèle Benoît.

Pour être conforme aux mesures de la Santé publique, il fallait aussi suivre certains règlements comme le port du masque entre chaque morceau et s’assurer de toujours regarder vers l’avant.

«Ce n’est pas toujours évident, mais quand on chante, on peut projeter des gouttelettes jusqu’à 10 pieds de distance…»

Le retour à la phase 1 permet d’espérer une certaine normalité car les chorales pourront chanter de nouveau à l’intérieur des églises, à condition de garder, pour le moment, la distanciation de quatre mètres.

«On va recommencer, mais pas nécessairement en fin de semaine. On va se donner au moins une semaine pour se remettre sur le piton.»

Tisser des liens sociaux

Bien que les mesures de la Santé publique ont permis d’éviter pendant longtemps des éclosions de COVID-19 dans une région comme la Péninsule acadienne, elles ont tout de même eu des conséquences sur les activités socioculturelles.

Dans un ensemble comme la Chorale Sormany, la plupart des membres sont âgés de plus de 70 ans. Le fait d’être membre est aussi un moyen de demeurer actif au sein de sa communauté et tisser des liens sociaux.

«Les premières semaines de la pandémie, les gens de la chorale m’appelaient souvent pour savoir si on allait bientôt se réunir de nouveau pour chanter, mais il y avait beaucoup d’inconnus. On ne savait pas trop ce qui se passait.»

Au fil des années, la Chorale Sormany a offert plusieurs spectacles dans la région des îles Lamèque et Miscou, mais puisque la plupart des membres sont âgés de 70 ans et plus, avant la pandémie, elle chantait surtout à l’occasion des messes dominicales et de funérailles.

Par ailleurs, le chant peut être comparé à jouer un instrument de musique ou participer à une activité physique. Lorsqu’on le fait souvent, on s’améliore, mais lorsque de longues périodes séparent deux sessions, il peut être difficile de se remettre sur les rails.

«Ça prend des répétitions chaque semaine pour être bon au niveau technique. Quand la voix n’est pas exercée, la respiration, le souffle et tout ça, ça vient plus difficilement.»