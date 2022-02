Un nouveau camion et une caserne agrandie pour les pompiers de Saint-Isidore

La municipalité de Saint-Isidore prévoit investir un peu plus de 1 million $ pour soutenir la brigade de pompiers locale.

La municipalité fera bientôt une demande de prêt de 500 000$ pour l’achat d’un nouveau camion et de 600 000$ pour rénover la caserne existante en ajoutant une troisième porte de garage.

Le camion-citerne utilisé par le Service d’incendie de Saint-Isidore date du milieu des années 1990. Le service d’incendie possède aussi deux autres camions. L’agrandissement vise à ajouter une troisième porte pour accommoder le nouveau véhicule, dit Vanessa Haché-Breau, directrice générale de la municipalité.

Le service d’incendie a aussi récemment fait l’acquisition, grâce à une contribution de 20 000$ de Financement agricole Canada, d’un nouvel outil de désincarcération (mâchoires de la vie), un appareil utilisé lors de certaines opérations de sauvetage.

«Le service d’incendie avait un outil semblable qui datait de 2002. On s’entend que le nouveau est beaucoup plus efficace et puissant. Avant, ça prenait deux pompiers pour opérer l’ancien, le nouveau peut être soulevé avec une seule main. Ce ne sont pas toutes les casernes qui ont des mâchoires de la vie sur place, donc les pompiers de Saint-Isidore répondent aux besoins des autres casernes environnantes qui n’en ont pas», ajoute Mme Haché-Breau.