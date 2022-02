Une communauté philippine en croissance à Richibucto

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

On les croise un peu partout, ils sont bien présents dans la communauté. Ils ont même leur page Facebook. La communauté philippine est bien vivante à Richibucto, et elle continue de s’agrandir.

Siegfred Benolirao Gana fait partie d’une dizaine de précurseurs qui se sont établis dans la région il y a près d’une dizaine d’années.

Dans son cas, il est arrivé en plein hiver, en janvier 2011. «Je crois que c’était un des pires hivers», raconte-t-il.

Lorsqu’il a quitté les Philippines, c’était pour aller travailler à Taiwan. De là, on lui a offert un poste de superviseur dans un restaurant A&W au Canada, plus précisément à Richibucto. Il a obtenu sa citoyenneté canadienne en 2017 et il en est fier. «C’est un privilège», dit-il.

M. Benolirao Gana mentionne qu’il est plaisant d’avoir sa famille autour de soi, plutôt que d’être obligé d’envoyer de l’argent lorsque celle-ci habite à l’autre bout du monde. C’est bon aussi pour l’avenir des enfants d’habiter ici, mentionne-t-il.

Tous les Philippins parlent anglais, étant donné qu’ils apprennent cette langue à l’école dès l’élémentaire. Quelques-uns d’entre eux peuvent s’exprimer en français, mais la plupart des Philippins de Richibucto envoient leurs enfants à l’école anglaise.

Ils se plaisent dans cette ville de la côte acadienne.

«Nous avons adopté la place. C’est tranquille et un bel endroit, surtout en été.». L’hiver c’est différent: «Tout est blanc», dit-il en riant.

Sa conjointe, qui travaille dans un foyer de soins, l’a précédé de deux mois lorsqu’il est venu s’établir dans la région.

Étant donné que lui et les autres Philippins étaient peu nombreux à Richibucto il y a 11 ans, Siegfred Benolirao Gana a créé une page Facebook pour le groupe. Il voulait prendre avantage des médias sociaux pour établir contact avec les autres afin de créer un esprit de famille.

Le superviseur du A&W de Richibucto se rappelle qu’au cours des premières années, les Philippins soulignaient l’anniversaire de tous et chacun et tout le groupe était invité aux célébrations, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui étant donné leur nombre élevé.

Le groupe a commencé à grandir avec Captain Dan’s qui avait besoin de travailleurs pour son usine de transformation de poissons et fruits de mer à Cap-Lumière. À son tour, Imperial Manufacturing Group a embauché des travailleurs dans les années 2016 à 2017. Plusieurs Philippins de la communauté travaillent à cet endroit. La communauté philippienne a continué de s’agrandir.

«De 10 personnes, nous sommes passés à 300, et il y en a d’autres qui vont venir», ajoute le porte-parole.

De bouche à oreille, ils ont des amis et d’autres membres de la famille intéressés à venir les rejoindre. Ils s’entraident parfois pour trouver des endroits où rester.

La coordonnatrice des ressources humaines chez Global Windows and Doors, Sylvie Godin, a d’ailleurs mentionné récemment que son organisation attendait une trentaine de nouveaux travailleurs étrangers au printemps.

Les membres de la communauté philippine ont parfois l’occasion de se rencontrer pour des occasions spéciales. Avant la pandémie, ils louaient le Centre communautaire de Richibouctou-Village pour faire des activités ensemble.

Le 11 février, plusieurs d’entre eux étaient réunis à la Légion royale canadienne de Richibucto alors qu’un orchestre de Philippins locaux animait la soirée.

Activités sportives

En 2014, Siegfred Benolirao Gana a commencé à organiser des activités sportives.

«Normalement les fins de semaine, si tu n’as rien. qu’est-ce que tu fais? Boire de la bière?», demande-t-il. Alors il a commencé à tenir des tournois de volleyball. En plus des joueurs philippins de Richibucto, il y en avait de Moncton, Fredericton et autres endroits.

Il organise d’ailleurs un tournoi important de volleyball, hommes et femmes, prévu pour les 30 et 31 juillet prochain au Centre Imperial Kent-Nord à Richibucto. Jusqu’à maintenant, des équipes d’Ottawa, Montréal, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, une formation de Moncton et quatre de Richibucto sont attendues à ce tournoi.

Le dimanche, l’organisateur a également mis sur pied des rencontres de basketball entre Philippins. En plus de Richibucto, les joueurs proviennent de Campbellton, Miramichi, Shediac, Cap-Pelé et Moncton.

Manque de logements

Siegfred Benolirao Gana a eu la chance de s’acheter une maison à Richibucto. Toutefois, ce n’est pas le cas de tous et chacun de sa communauté. Deux de ses employés vont bientôt déménager à Saint-Jean à la fin février. L’une des raisons de ce déménagement, c’est qu’ils n’ont pas trouvé d’appartement où rester.

Selon Statistique Canada, la population de Richibucto a connu une croissance de 11,5% entre 2016 et 2021. De 1266 résidents, la population est maintenant de 1411 habitants.