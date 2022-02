Baisse de population: des communautés mettent en doute les données de Statistique Canada

Si la région du Restigouche a réussi à stopper sa décroissance démographique au cours des cinq dernières années – et même voir les villes de Campbellton et Dalhousie afficher un bilan positif, une première depuis des décennies – toutes les municipalités ne vivent pas la même situation.

Selon les chiffres du dernier recensement (2021), la région du Restigouche aurait connu une diminution de seulement 0,8% de sa population, une donnée qui contraste énormément avec celles des exercices précédents. Par exemple, la diminution démographique était de 5% dans le recensement de 2016, de 3,7% dans celui de 2011 et de 6,4% en 2006. Le Restigouche aurait donc perdu approximativement 15% de sa population durant ces 15 années.

Dans le recensement 2021, on apprend que le village de Balmoral compterait 1603 personnes, soit 71 de moins qu’en 2016, ce qui correspond à une diminution de 4,2%. Sa voisine, Eel River Dundee – avec qui elle doit d’ailleurs se regrouper sous peu – ne fait guère mieux. Elle aurait perdu 109 résidents (-5,6%). Sa population actuelle se chiffre à 1844 personnes.

«C’est certain que ces chiffres sont inquiétants, mais je crois sincèrement qu’il y a un virage qui s’est amorcé», soutient le maire Mario Pelletier.

À la suite de la publication du recensement, il a demandé à son personnel un relevé complet des nouveaux arrivants venus s’installer sur son territoire au cours de la dernière année, une donnée qui n’est pas incluse dans le recensement. En tout, le village a gagné 25 citoyens en 2021.

«En ce moment, ça va très bien ici dans le secteur de l’emploi. On a des compagnies qui sont venues s’installer, d’autres qui sont en expansion et même certaines nouvelles qui pourraient ouvrir de nouveau. Il y a eu beaucoup de ventes de maisons, même quelques nouvelles constructions. Ce sont tous des indicateurs qui me font dire qu’en dépit de cette donnée décevante (du recensement), les choses vont bien et que nous sommes sur la bonne voie», estime M. Pelletier.

Il note assister au retour de plusieurs jeunes, un autre élément extrêmement positif à l’heure où la pénurie de main-d’œuvre frappe un peu partout.

Celui-ci croit que le regroupement qui doit survenir avec sa voisine ne pourra que consolider et même accélérer cette croissance dans cette partie du Restigouche-Est.

«Je suis tombée en bas de ma chaise»

Parmi les autres municipalités «perdantes» au Restigouche au chapitre démographique, on note la ville de Saint-Quentin. Entre 2011 et 2016, elle a vu sa population passer de 2095 à 2194, une variation positive de sa population de l’ordre de 4,6%. Cinq ans plus tard, et en dépit d’une campagne agressive au niveau de l’immigration qui s’est poursuivie, c’est l’inverse qui se produit. La Ville doit composer avec la perte d’une cinquantaine de personnes, une variation négative de 2,4%.

Cette donnée fait grandement sourciller la mairesse de l’endroit, Nicole Somers.

«J’avais tellement hâte de voir les résultats, voir à quel rythme nous avions progressé. Quand j’ai lu cela, je suis tombée en bas de ma chaise», exprime-t-elle.

Selon Mme Somers, ces données démographiques entrent en contradiction avec la croissance enregistrée depuis quelques années dans sa municipalité.

«Il y a tellement de gens qui sont arrivés chez nous. Nos écoles se remplissent, il n’y a aucun logement ou maison de disponibles ou presque, nos programmes d’immigration fonctionnent bien. Tous les indices nous parlent de croissance. C’est incompréhensible», ajoute-t-elle.

Elle se demande si la pandémie n’aurait pas nui à la récolte des données. Son questionnement est tel qu’elle songe à lancer un processus de recensement «maison» afin de contrevérifier les chiffres de Statistiques Canada.

Faux portrait

Mme Somers n’est pas la seule à en vouloir un second avis sur le véritable portrait de la situation.

Le maire d’Atholville Jean-Guy Levesque a lui aussi beaucoup plus de questions que de réponses en lien avec le dernier recensement, au point où il songe même à demander une révision officielle.

Sa municipalité compte actuellement 3290 personnes. En cinq ans, elle aurait été amputée de 7,8% de sa population, soit 280 résidents. Lors du recensement précédent, elle en avait perdu 208 (-5,5%). M. Levesque doute lui aussi de l’exactitude de ces données.

«C’est très préoccupant, et je sais que nous ne sommes pas la seule municipalité de la province à remettre en question ces résultats. Certains de mes collègues de la Péninsule acadienne et du Madawaska cherchent aussi des réponses. Chez nous on ne parle pas d’une petite perte. 300 personnes, c’est énorme et ça ne disparaît pas comme ça. Où sont ces gens?», s’interroge le maire notant.

Il note lui aussi que les maisons et logements libres dans sa municipalité sont une denrée rare. Il estime que pour chaque départ, il y a une arrivée.

«Une maison ne reste jamais vide très longtemps ici», dit-il.

Cette baisse de population survient durant la période d’implantation de la compagnie HEXO (anciennement Zenabis), une entreprise majeure qui emploie quelque 300 personnes.

«Ce qui m’inquiète avec tout cela, c’est qu’on se sert souvent de ces données de population pour financer plusieurs initiatives. Cela envoie également un mauvais message, soit que notre municipalité est en déclin alors que c’est pourtant tout le contraire que l’on constate sur le terrain», indique le maire.