Les journaux du groupe Irving vendus à Postmedia

L’entreprise torontoise Postmedia a annoncé qu’elle achètera tous les journaux quotidiens et hebdomadaires appartenant à la famille Irving du Nouveau-Brunswick.

Postmedia dit avoir conclu un accord pour acheter toutes les actions en circulation de Brunswick News Inc., qui fait partie de J. D. Irving Ltd.

Le groupe de quotidiens de Brunswick au Nouveau-Brunswick comprend le Telegraph-Journal à Saint-Jean, le Times and Transcript à Moncton et le Daily Gleaner à Fredericton. Le communiqué ne fait pas mention des journaux francophones L’Étoile et l’Info Week End.

L’accord proposé comprend l’acquisition des propriétés numériques de Brunswick et de l’activité de livraison de colis.

Postmedia a offert à JD Irving 7,5 millions de dollars en espèces et 8,6 millions de dollars en actions de Postmedia à un prix implicite de 2,10 dollars par action à droit de vote variable.

Brunswick News imprime l’Acadie Nouvelle, mais n’en est pas propriétaire.

La transaction est assujettie à diverses conditions de clôture, dont l’approbation de la Bourse de Toronto.