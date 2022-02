Porter offrira un vol direct Toronto-Moncton dès mai

Le transporteur Porter Airlines offrira ce printemps de nouvelles liaisons aériennes sans escale entre l’aéroport Billy-Bishop de Toronto et ceux de Fredericton et Moncton.

Le service à Fredericton et Moncton commencera le 5 mai, avec un vol quotidien toute l’année pour chaque ville.

Ce nouveau service s’ajoute aux vols existants pour chaque marché qui s’arrête à Montréal ou à Ottawa, et n’oblige pas les passagers à changer d’avion.

Au moment de l’annonce du transporteur survenue jeudi, une liaison aller-retour entre Fredericton et Toronto était offerte au coût de 376$. Il faut prévoir débourser une quarantaine de dollars de plus pour les départs à partir de Moncton.

Dans les deux cas, le vol est d’une durée d’à peine deux heures.

Porter a indiqué que les avions utilisés seront de modèle Dash 8-400. L’appareil peut accueillir jusqu’à 90 passagers.

«Nous sommes très heureux de voir une nouvelle liaison vers YTZ en plus de celle d’Ottawa. Cette liaison directe avec l’aéroport Billy Bishop de Toronto permettra à nos voyageurs d’accéder en un seul point au réseau étendu de Porter au Canada et aux États-Unis», a déclaré par voie de communiqué Bernard LeBlanc, le président et chef de la direction de l’Administration de l’aéroport international du Grand Moncton.

«Que l’on souhaite voir les Blue Jays à Toronto, les White Sox à Chicago ou le Sleeping Giant à Thunder Bay, il est très facile de s’y rendre pour les voyageurs d’affaires et de loisirs», a ajouté le dirigeant de l’autorité aéroportuaire.

L’aéroport Billy Bishop de Toronto se trouve sur une île du port de Toronto située de l’autre côté du quartier des affaires et du centre touristique de la Ville reine.

Neuvième aéroport le plus achalandé au Canada, il accueille normalement près de 2,8 millions de voyageurs d’affaires et d’agrément chaque année.