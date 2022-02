Saint-Quentin et ses DSL ont choisi le nom de la nouvelle municipalité fusionnée

Les travaux en vue du regroupement de la ville de Saint-Quentin avec ses deux DSL voisins – celui de Saint-Quentin et de Saint-Martin-de-Restigouche – progressent rapidement.Les intervenants se sont entendus de façon unanime sur le nom et sur la composition du conseil de la future entité.

À leur seconde rencontre seulement, les membres du comité de transition ont annoncé – sans grande surprise il faut l’avouer – avoir arrêté leur choix sur «Ville de Saint-Quentin» comme nom de la future municipalité regroupée. Pour les intervenants concernés, ce nom allait de soi, notamment en raison de son histoire, de sa notoriété et de sa reconnaissance dans l’espace public.

La nouvelle municipalité qui doit voir le jour prochainement comptera plus de 3600 citoyens. Selon le plus récent recensement (2021), on dénombre 2141 citoyens dans la Ville de Saint-Quentin, et 1504 combinés dans les districts de services locaux de Saint-Quentin et Saint-Martin-de-Restigouche.

«Les choses vont très bien, au point où le travail est presque terminé. Les principales décisions ont été prises. On est vraiment très satisfait et on va essayer de faire le maximum afin d’aligner adéquatement le prochain conseil», commente la mairesse Nicole Somers.

Celle-ci l’avoue, le fait que le regroupement n’implique qu’une municipalité avec des DSL facilite beaucoup le processus que s’il était question d’un regroupement avec une seconde municipalité avec ses services et ses employés et sa structure, comme c’est le cas dans bien d’autres communautés de la province.

Président du DSL de Saint-Quentin, Alain Martel soutient qu’il était grand temps que l’ensemble de la communauté du grand Saint-Quentin se rassemble. Il est ravi par la vitesse à laquelle le processus de regroupement avance.

«On a déjà fait beaucoup de chemin, c’est très encourageant», indique-t-il.

Il n’est pas surpris par cette rapidité ni par l’esprit de collaboration qui règne autour de la table. Pourtant, la bonne entente n’a pas toujours été au rendez-vous entre Saint-Quentin et ses DSL. Des projets de regroupements ont échoué par le passé.

«Cette fois, tout le monde travaille dans la même direction et est prêt à mettre un peu d’eau dans son vin. Il faut dire que c’est une fusion forcée, alors on n’a pas trop le choix. Cela dit, on travaillait déjà ensemble par le passé, on se parlait. Même si on a eu quelques accrochages, on veut tous la même chose, que notre grande région prospère», ajoute M. Martel.

La composition du nouveau conseil municipal a également été déterminée. Elle reflète pour sa part la parité entre la ville et les DSL. La future municipalité regroupée comptera ainsi six conseillers – trois du quartier de l’ancienne ville et trois provenant des anciens DSL – ainsi qu’un maire choisi au scrutin général.

«Pour commencer cette nouvelle municipalité, pour démarrer sur de bonnes bases, on a pensé qu’il serait bon d’être le plus équitable possible, et ce modèle convient parfaitement. En optant pour un tel format, on part sur une égalité, on empêche que l’un supplante l’autre. Je suis très content de cette approche», indique M. Martel.

Pour ce qui est des impôts fonciers, les taux devraient demeurer sensiblement les mêmes pour le début de la nouvelle entité.