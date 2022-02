Une épicerie de produits en vrac et zéro déchet à Bathurst

Une épicerie de produits en vrac et zéro déchet vient tout juste d’ouvrir ses portes au cœur du centre-ville de Bathurst.

Bio & Co est le fruit du travail de Vanessa et Rémy Hyppolite, un couple qui a décidé en novembre 2015 de quitter la région parisienne pour commencer une nouvelle vie et s’installer à Bathurst.

Située sur la rue Main, l’épicerie propose une grande variété d’aliments et de produits naturels et organiques en vrac pour le bien-être, l’hygiène personnelle et l’entretien ménager de la maison.

Rien ne laissait pourtant présager que le couple français allait six ans plus tard se lancer dans l’aventure du commerce au détail en vrac.

Avant l’ouverture de la boutique, Vanessa Hyppolite œuvrait dans le domaine de la santé en tant qu’infirmière, alors que son conjoint Rémy était préposé aux soins.

«C’est un concept qui nous tient à cœur. Je crois que c’est important aujourd’hui d’avoir cette conscience zéro déchet et d’éviter le gaspillage», a raconté la copropriétaire du commerce.

Elle a expliqué que c’est la fermeture récente d’un commerce semblable à Petit-Rocher Sud qui a largement contribué à l’ouverture du Bio & Co.

«Nous étions des clients habitués du magasin ECO2 avant sa fermeture. Le propriétaire a alors annoncé sur Facebook qu’il mettait en vente sa marchandise, c’est à ce moment qu’il y a eu ce déclic et que l’idée de Bio & Co est née», a indiqué Vanessa Hyppolite.

L’ouverture officielle de la boutique s’est déroulée mercredi.

«Les huiles, les produits de nettoyage Pure et le dentifrice en gélules ont été particulièrement populaires lors de la première journée», a relaté Mme Hyppolite.

«Il y a même des clients qui ont acheté des contenants vides puisqu’ils étaient offerts à un prix intéressant», a ajouté cette dernière.

Le couple originaire de la France et aux racines haïtiennes s’est amené au Canada après avoir assisté à une session d’information lors d’une des nombreuses missions de séduction du Nouveau-Brunswick à l’étranger.

«Nous voulions changer de routine, car celle du métro-boulot-dodo à Paris est épuisante. À notre arrivée à Bathurst, on se sentait en vacances», a raconté la commerçante.

«Nous avons visité Moncton et Fredericton que nous avons plus ou moins aimé avant de tomber en amour avec Bathurst et de nous installer», d’ajouter Vanessa Hyppolite.