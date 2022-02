Dalhousie déterminée à sauver sa clinique sans rendez-vous

«Notre clinique est vitale non seulement pour Dalhousie et le Restigouche-Est, mais pour l’ensemble du système de santé de notre région.»

C’est dans ces mots que le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, a accueilli la cinquantaine de citoyens venus appuyer les efforts de son conseil municipal qui exige la réouverture du service de clinique sans rendez-vous du Centre de santé communautaire St. Joseph.

Ce service, rappelons-le, est fermé temporairement depuis le 31 janvier et doit le demeurer jusqu’à la fin du mois. Cependant, plusieurs craignent que cette fermeture temporaire se répète ou pire, qu’elle en cache une définitive. C’est le cas du maire Pelletier.

«Nous avons une population vieillissante et au même moment, de moins en moins de docteurs de famille. La clinique vient combler en partie cette absence, elle contribue à enlever de la pression ailleurs dans le réseau, y compris sur le service d’urgence de l’Hôpital régional de Campbellton. Le message est donc clair, la clinique doit demeurer ouverte», exprime-t-il.

Dans la foule, des représentants de communautés voisines sont venus démontrer leur appui au combat de Dalhousie. C’est le cas, entre autres, du maire de Balmoral. Guy Chiasson.

«Le CSC St. Joseph, c’est aussi le nôtre, il est très utilisé par notre population. Ce dossier, comme celui des soins de santé de façon générale, préoccupe grandement tous les représentants de la Commission de services régionaux du Restigouche. Ça ne fait aucun bon sens de se faire constamment enlever des services, on ne peut pas laisser la situation se dégrader de la sorte sans dire un mot», souligne M. Chiasson.

Conseillère au village d’Eel River Dundee, Josée Doucet-Thériault était également présente en compagnie de deux de ses consœurs en guise de solidarité.

«On craint vraiment de voir la clinique fermer ses portes définitivement, et cela serait vraiment catastrophique pour la région. Ça ne ferait que rendre l’accès aux soins de santé encore plus précaire qu’ils le sont actuellement», souligne-t-elle, notant la grande difficulté d’avoir accès à un médecin de famille.

Le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, lors de la manifestation organisée afin de sauver la clinique sans rendez-vous du Centre de santé communautaire St. Joseph. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert Le député libéral de Campbellton-Dalhousie, Guy Arseneault, est très critique du travail de la direction du Réseau de santé Vitalité. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert Une cinquantaine de personnes ont participé, lundi, à une manifestation visant à sauvegarder le service de la clinique sans rendez-vous du Centre de santé communautaire St Joseph de Dalhousie. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert Le député libéral Robert Gauvin a invité la population à ne pas baisser les bras et à continuer de mettre de la pression sur le gouvernement et le Réseau de santé Vitalité. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

Recrutement

Selon le maire Pelletier, le problème actuel de manque de main-d’œuvre au CSC St. Joseph résulterait directement de la piètre performance du Réseau de santé Vitalité en matière de recrutement pour le Restigouche.

C’est aussi l’opinion du député de Campbellton-Dalhousie, Guy Arseneault.

«On n’a certainement pas traité ce dossier avec sérieux. Il est temps que le réseau se montre plus créatif au lieu de prendre la voie facile, celle de fermer les services», souligne le député admettant avoir de plus en plus de difficultés à croire la direction du réseau.

«Vitalité a un triste bilan, avec eux, les fermetures et situations temporaires deviennent très souvent permanentes. On l’a vu avec notre service d’obstétriques, une situation temporaire au départ et qui dure depuis maintenant près de deux ans. C’est tout à fait inacceptable que nos femmes enceintes ne puissent pas accoucher chez nous, de même que l’on n’a pas de service d’ophtalmologie et que l’on ferme notre clinique à Dalhousie», rage le député qui se questionne sur quel sera la prochaine cible du réseau.

Celui-ci réclame un agent de recrutement à plein temps pour le Restigouche uniquement.

«On vit une situation urgente, alors on se doit de la traiter en conséquence, comme une urgence», estime-t-il.

Robert Gauvin, député de Baie-de-Shediac-Dieppe et candidat à la chefferie libéral, a également tenu à être présent à l’événement. Celui-ci, rappelons-le, a quitté le Parti conservateur lorsque ce dernier a voulu fermer des urgences en milieu rural.

«Quand tu veux empêcher une plante de s’épanouir, tu cesses de lui donner de l’eau. C’est ce qui arrive en ce moment dans le système de santé des régions rurales du Nouveau-Brunswick», a lancé le politicien, invitant la population à tenir bon.

«Dans notre cas, ils ont changé d’avis et ont fait volte-face», rappelle-t-il.

Du déjà-vu

Cette manifestation a par ailleurs laissé une impression de déjà-vu dans la bouche de certains. C’est le cas, entre autres, de l’ancien maire de Dalhousie, Clem Tremblay. Celui-ci était à la barre de la municipalité en 2004 lorsqu’une manifestation similaire fut organisée afin de dénoncer la perte des 44 lits et de l’urgence de l’Hôpital St. Joseph. L’effort avait été vain, ou presque.

«Ils ont converti l’hôpital en Centre de santé communautaire et nous ont donné une clinique sans rendez-vous, et ça fonctionnait très bien. Aujourd’hui, ils la ferment pour un mois et maintenant, on espère que ça ne sera que pour cette durée», indique M. Tremblay, avouant être inquiet par rapport à l’avenir de cet établissement de santé.

Ironiquement, l’ex-politicien occupe aujourd’hui un poste au sein du Conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité.

«Je ne peux pas me prononcer comme conseiller, mais comme citoyen j’endosse tous les propos qui se sont dits ici aujourd’hui», a-t-il indiqué à la presse, ajoutant qu’il fera part de ses préoccupations au reste du conseil d’administration.

Vitalité

Dans une lettre envoyée la semaine dernière, le Réseau de santé Vitalité dit comprendre les inquiétudes des citoyens du Restigouche, mais tient à réaffirmer que la pratique collaborative instaurée au CSC St. Joseph donne d’excellents résultats et qu’elle a permis d’améliorer l’accès aux soins de santé.

En ce qui concerne le manque de main-d’œuvre, on réitère que la pénurie de travailleurs de la santé touche non seulement la région de Dalhousie, mais aussi l’ensemble de la province et du pays.

«Le recrutement de médecins est un grand défi, particulièrement dans le nord de la province. Les défis sont nombreux, mais le travail se poursuit sans relâche et avec détermination», relate Jacques Duclos, vice-président aux Services communautaires et à la Santé mentale chez Vitalité.

En date de février 2022, la région du Restigouche compte 23 postes vacants en médecine, dont 13 postes en médecine familiale et en médecine d’urgence et 10 postes dans différentes spécialités. Selon M. Duclos, au cours des derniers mois et uniquement dans la région du Restigouche, les efforts de recrutement ont mené à l’embauche de neuf infirmières immatriculées, cinq travailleurs sociaux, quatre physiothérapeutes, deux pharmaciens et un radiologiste.